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Ученые получили Шнобелевскую премию мира за исследование о причинах появления бороды

Экономическая премия была вручена за открытие того, что ожирение политиков может быть индикатором коррупции в странах

Фото: Global Look Press

Биологи Итан Бесерис, Стивен Нэлуэй и Дэвид Кэрриер получили Шнобелевскую премию мира за проверку гипотезы о том, что борода появилась у мужчин для того, чтобы они могли защитить себя от ударов по лицу в кулачных боях. Церемония награждения состоялась 9 сентября в Гарвардском университете, из-за пандемии Covid-19 она прошла полностью онлайн и транслировалась на сайте improbable.com

Награды ученым вручил лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин. 

Как отмечается, победителям достались бумажная фигура в виде шестеренки с изображением зубов на ее зубцах и копия купюры достоинством 10 трлн зимбабвийских долларов, оригиналы которых уже вышли из обращения, при этом раньше их можно было обменять лишь на несколько долларов США.

Так как все три лауреата премии являются биологами, они не ожидали награды в доставшейся им категории. По словам Бесериса, они рассчитывали получить премию по биологии или антропологии, но ведущий поспешил успокоить и заверил, что премия мира является самой престижной из всех номинаций. Идея провести исследование о влиянии бороды на смягчение ударов у ученых появилась после того, как один из научных споров едва не перерос в драку. В итоге в ходе экспериментов с человеческим черепом, обтянутым овечьей шерстью, специалисты определили, что растительность на лице поглощает порядка 37% энергии удара.

При этом премию по биологии получила шведский специалист Сюзанна Шётц за анализ вариаций мурлыканья, щебетания, болтовни, трели, твида, бормотания, мяуканья, стона, писк, шипение, вой, вой, рычание и другие способы общения между кошкой и человеком.

Интересна также и экономическая премия, которая была вручена за открытие того, что ожирение политиков страны может быть индикатором коррупции в этой стране. 

Шнобелевская премия является пародией на Нобелевскую премию. Десять Шнобелевских премий вручаются в начале октября, то есть в то время, когда называются лауреаты настоящей Нобелевской премии, Она вручается «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься». Премия учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований». Шнобелевской премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. 

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