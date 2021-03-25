Сергей Никитин: «Если наша власть лжет, то я против нее»

«Если б жив был Булат Окуджава, он меня бы поддержал»

- Сергей Яковлевич, перед нашей беседой я поделился с подругой, что буду с вами разговаривать, и она воскликнула: «Ой, а куда же Никитин пропал?!» Что ответите?

- Пропал, это значит, давно не показывали по центральному телевидению. Но, если, кто, действительно, интересуется нами, то в интернете все найдет: и новые проекты, и новые песни. А то, что нас с Таней не показывают по телевизору, это объяснимо, - там же деградация, засилье низкопробной попсы! Сплошные ток-шоу, которые посмотришь и невольно подумаешь: неужели наша страна состоит из дебилов и извращенцев?! Если нарисовать психологический портрет зрителя многих передач на центральных каналах – это люди «ниже плинтуса», полные дебилы. Но мы-то с вами знаем, что это не так. Мы много бываем в разных уголках России, и на всех уровнях сталкиваемся с людьми думающими, критически мыслящими, читающими.

- А кому выгодна «игра на понижение»?

- Властям не нужно, чтобы граждане анализировали, им нужен управляемый контингент с низким уровнем культуры. Чтобы люди не задумывались о том, что вокруг делается. Никитиным нет места рядом с этой попсой, и если что-то интересное дают по центральным каналам, то это загоняется за полночь.

- То есть, если бы вас, например, Первый канал позвал выступить на какое-то музыкальное шоу, вы бы не пошли?

- Конечно, нет. Хотя не так давно пригласили на «Россию1» в программу «Привет, Андрей!», посвященную композитору Никитину, и обещали, что сделают все так, как мы хотим. Посмотрим. Будем участвовать вместе с сыном Сашей. Он наш соавтор, единомышленник. Аранжировщик, гитарист. Мы с ним сейчас записали новый альбом на стихи Бориса Рыжего.

- Сергей Яковлевич, прочитал, что в последнее время вы живете в Америке. Чем же занимаетесь?

- Мы не живем в США, мы там бываем в семье нашего сына. Я по-прежнему сочиняю новые песни, выставляю их на нашем канале nikitinchannelна youtube. Во время пандемии я находился в Америке, и так неудачно искупался в Атлантическом океане, что повредил шейный позвонок. Врачи меня поздравляли, что обошлось без серьезных последствий.В течение 30 лет я провожу Никитинские встречи для детей и родителей во дворце пионеров на Воробьевых горах . И вот во время пандемии мы это дело продолжили, правда, уже онлайн. Я рад, что сегодняшним детям нравятся наши песни: и «Александра», и «Брич Мулла», и «Большой секрет для маленькой компании» и так далее.

- А на этом можно заработать деньги?

- Что касается Никитинских встреч, то почти все эти 30 лет они проходили на общественных началах. Но появление в интернете в конце концов монетизируется - чем больше подписчиков на твоем канале, то тем больше туда вставляют рекламы. Конечно, это не главный источник наших доходов, главным образом зарабатываем авторскими гонорарами. Мои песни звучат во многих спектаклях , в кино, используются в рекламных роликах. А вообще Михаил Светлов как-то сказал одному молодому поэту: «Пишите бескорыстно, за это больше платят».

- Вы гражданин Америки?

- Нет, у нас с Татьяной и мысли такой никогда не было, но у нас есть вид на жительство, то есть гринкарта. Мы получили ее еще в 1990-е годы. Мы много тогда летали в США, и надоело каждый раз оформлять визу. А тогда власти США предложили ученым и артистам (причем не только из России) сделать гринкарты, а мы как раз сочетаем в себе и то, и другое. При получении еще во многом сработало то, что я причастен к созданию фильма «Москва слезам не верит», который получил американский «Оскар». А сын оказался в Америке раньше – он там учился.

- Тогда хотели сбежать из России?

- Во-первых, мне не нравится слово сбежали. Во времена горбачевской перестройки, когда сломали берлинскую стену, нам казалось, что мир переходит в новую историческую эпоху и наш земной шарик – общий дом человечества. Собственно, люди, человеки, особенно продвинутая молодежь в этом новом мире уже живут. К сожалению, правительства сильно отстают и тянут назад – к так называемым государственным интересам, демонстрации военной силы, захвату территорий. Ну, а наша семья живет, можно сказать, в 22-м веке. Наши внуки – американцы русского происхождения. В них столько кровей намешано – русская, таджикская (Татьяна наполовину таджичка), ирландская, немецкая и еще не знаем какие (со стороны нашей американской невестки). Уже сегодня перед человечеством встают такие проблемы (экология, энергетика, глобальное потепление), которые можно решать только на международном уровне. Разные государства просто обречены на объединение. А мы чувствуем себя на переднем крае этого процесса.

- А что есть в Америке такого хорошего, чего нет в России?

- Послушайте, в каждой стране есть свои минусы и плюсы. В Америке есть ощущение, что каждый человек может жить так, как ему нравится. В 1989 году у нас образовались друзья, Дон и ЮнисМаст–школьные учителя и любители американской песни, folk songs. Для них Пит Сигер, Джоан Баез и Боб Дилан – как для нас Булат Окуджава и Владимир Высоцкий.

Так вот, в молодости они образовали что-то вроде коммуны, в которую вошли примерно десять учительских семей. У них было два больших дома, общий детский сад, и почти каждый вечер они играли на гитарах и пели любимые песни, начиная со знаменитой песни ВудиГатри «This land is your land». Дон и Юнис родили пятерых детей и удочерили корейскую девочку, после чего решили отделиться от коммуны и жить в отдельном доме. Их друзья и родители их учеников «вскладчину» за три месяца построили им дом, да еще и с концертным залом на 150 мест.

В течение многих лет в этом зале семья Мастов ежемесячно устраивала вечера типа «Споем вместе». Каждый раз у них был какой-то специальный гость. В 1990 году такими гостями стали мы с Татьяной. А спустя некоторое время был приглашен и Пит Сигер, и мы.

А я слушал Пита Сигера еще в конце 60-х у нас в Москве в зале Чайковского и в МГУ, он был представителем движения протеста американцев против войны во Вьетнаме. И вот мы с ним участвуем в одном концерте в оперном театре городка Вудсток штата Иллинойс, ну и конечно в Доме Дона и Юнис.

Вот это пример того, как люди в США могут устроить свою судьбу, не спрашивая ни у кого на это разрешения. А еще мы приглашали Дона и Юнис на Грушинский фестиваль, и они пели перед 80-тысячной аудиторией, были абсолютно счастливы. Так что мы ищем не различия между «партнерами» США и РФ, а общее. И легко находим – среди людей. Это и любители песен, это и музыканты, и спортсмены, и космонавты, это и многочисленные научные работники. И все они очень легко находят общий язык, возникают дружеские связи, а частенько и супружеские пары.

На этом фоне дела о шпионаже, которые заводят наши доблестные органы, просто нелепы и глупы.