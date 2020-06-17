Лия Ахеджакова: Виктор Рыжаков ни за что не уязвит актёра

На совещании в «Современнике» затронули вопрос занятости актёров. «Рассмотреть возможность предлагать редко задействованным в постановках театра штатным актёрам выполнять административную работу в театре» — именно так сформулировало вопрос руководство театра.

Что это может означать для актёров, Sobesednik.ru обсудил с ведущей актрисой театра Лией Ахеджаковой.

— Лия Меджидовна, это ужас-ужас или это всё-таки следует воспринимать как-то иначе?

— Заметьте, это всего лишь «возможность рассмотреть предлагать», то есть абсолютно ничего такого в этом нет. К тому же все нормальные люди все понимают. Понимают, что любое слово можно заинтепретировать до противоположного смысла. Что касается меня, я играю всего в трёх спектаклях «Современника», и один из них, «Первый хлеб», может быть, запретят. А быть администратором я не сумею.

— Но речь вряд ли идёт о вас. В «Современнике» найдутся актёры, которые не так знамениты, не так популярны и на сцену гораздо реже выходят.

— Да, но по какому поводу такое бурление? Все перевёрнуто с ног на голову, потому что на самом деле это помощь актёрам. Я уверена, что речь идёт об обеспечении занятости.

Я, как видите, сама не сильно задействована в репертуаре нашего театра, хотя у меня ещё есть один спектакль в Театре наций и есть один свой спектакль. То есть я загружена настолько, насколько я могу. Я больше, может, и не вытяну. Но я не знаю, будет ли это предложение по отношению к пожилым актрисам или актёром применено. Очень важно не оскорбить людей, которые всю жизнь отдали театру.

А вообще-то, — весело хохочет Ахеджакова, — я сейчас представила, как я становлюсь, допустим, билетёром или работаю реквизитором или на вешалке, в гардеробе! Нет, в гардеробе мне нельзя, там меня, наверное, не видно будет!

— Картинка сюрреалистическая...

— Вот именно. Так что не следует газетчикам все выворачивать наизнанку, размусоливать ерунду и пугать людей. Я уверена, что Виктор Анатольевич Рыжаков (худрук «Современника». – Прим. Sobesednik.ru) ничего ущемляющего актёров не имел в виду. Я даже знаю двух пожилых актёров, которые, если их изгнать на пенсию, проведут свои последние годы нищенски. А если им предложить какое-то не оскорбительное занятие, то это спасёт их от тоски. Рыжаков очень умный и в высшей степени порядочный человек— он придумает, как сделать и ни за что не уязвит человека.