Куда пойти на выходные 10-12 сентября
Выбор Sobesednik.Ru
Выставка: Юрий Пименов в Третьяковке
Это первая выставка-ретроспектива советского художника в Третьяковской галерее. Пименов видел свою задачу в том, чтобы запечатлевать современность, «создавать искусство радости и красоты жизни». Творческая манера художника менялась вместе со временем. Ранний, «остовский» период, отмечен увлечением экспрессионизмом, созданием ярких и динамичных образов. Искусство Пименова 1930-х годов следует творческому принципу «прекрасного мгновения». Переосмыслив раннее творчество, художник отдает предпочтение импрессионизму, легкому и артистичному образу-впечатлению. В этот период он начинает разрабатывать одну из своих главных тем - «писать жизнь … любимой Москвы… в вечном росте, в движении». Картина «Новая Москва» становится визитной карточкой искусства 1930-х годов. Позже Пименов становится одним из создателей поэтики «оттепельного» стиля. Больше 50 лет художник посвятил созданию театральных декораций, эскизов занавеса и костюмов.
До 9 января 2022 года. Москва, Новая Третьяковка на Крымском валу
Автошоу: TruckFest 2021 – фестиваль грузовиков
Грузовой рейсинг на гоночной трассе, выставка компаний и траков, конкурсы, призы и подарки, грузовой автозвук, полёт на вертолёте над фестивалем, а с наступлением темноты - шоу-грузовиков с качающей музыкой, яркими цветами, сверкающей сталью и рёвом двигателей. Такую программу обещают устроители TruckFest на подмосковном аэродроме «Быково». Фанаты грузовиков и дальнобойщиков не могут это пропустить.
10-12 сентября. Московская обл., Раменский район, Быково, автодром RDRC
Концерт: 20 лет группе «7Б»
Если быть совсем точным, то 20 лет дебютному альбому «7Б». Тогда команда ворвалась в тусовку новых рок-музыкантов, формировавшуюся на волнах «Нашего радио». Песни «Молодые ветра», «Осень», «Некрещёная луна» запомнились и закрепились за коллективом. Время не смыло «7Б» во главе со своим лидером Иваном Демьяном (на фото) со сцены, и теперь они готовы разменять вместе со своими слушателями третий десяток. Музыка вполне заслуживает того, чтобы сходит на их концерт.
10 сентября. СПб, «Время N»
11 сентября. Москва, Главclub
Опера: премьера «Набукко» Верди в Екатеринбурге
Театрализованное концертное исполнение оперы Джузеппе Верди «Набукко». Премьера спектакля 10 сентября откроет новый театральный сезон. Историю, основанную на библейском сюжете, на сцене представят режиссер Надежда Столбова и художник Петр Окунев. Постановщики спектакля смещают центр повествования с царя Набукко на его вторую, внебрачную дочь Абигайль. В спектакле появится мимическая роль Души Абигайль, обитающей в песках бескрайней пустыни как в своеобразном чистилище. Ее восприятием окрашены все происходящие в опере события: Душа Абигайль вспоминает о своей прошлой земной жизни и пытается исправить совершенные ошибки.
10, 11 сентября. Екатеринбург, «Урал Опера»