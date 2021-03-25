Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:31

Куда пойти на выходные 10-12 сентября

Выбор Sobesednik.Ru

Выставка: Юрий Пименов в Третьяковке

Это первая выставка-ретроспектива советского художника в Третьяковской галерее. Пименов видел свою задачу в том, чтобы запечатлевать современность, «создавать искусство радости и красоты жизни». Творческая манера художника менялась вместе со временем. Ранний, «остовский» период, отмечен увлечением экспрессионизмом, созданием ярких и динамичных образов. Искусство Пименова 1930-х годов следует творческому принципу «прекрасного мгновения». Переосмыслив раннее творчество, художник отдает предпочтение импрессионизму, легкому и артистичному образу-впечатлению. В этот период он начинает разрабатывать одну из своих главных тем - «писать жизнь … любимой Москвы… в вечном росте, в движении». Картина «Новая Москва» становится визитной карточкой искусства 1930-х годов. Позже Пименов становится одним из создателей поэтики «оттепельного» стиля. Больше 50 лет художник посвятил созданию театральных декораций, эскизов занавеса и костюмов.

До 9 января 2022 года. Москва, Новая Третьяковка на Крымском валу

Фото: truckfest.ru / Юрий Кузнецов

Автошоу: TruckFest 2021 – фестиваль грузовиков

Грузовой рейсинг на гоночной трассе, выставка компаний и траков, конкурсы, призы и подарки, грузовой автозвук, полёт на вертолёте над фестивалем, а с наступлением темноты - шоу-грузовиков с качающей музыкой, яркими цветами, сверкающей сталью и рёвом двигателей. Такую программу обещают устроители TruckFest на подмосковном аэродроме «Быково». Фанаты грузовиков и дальнобойщиков не могут это пропустить.

10-12 сентября. Московская обл., Раменский район, Быково, автодром RDRC

Фото: Global Look Press

Концерт: 20 лет группе «7Б»

Если быть совсем точным, то 20 лет дебютному альбому «7Б». Тогда команда ворвалась в тусовку новых рок-музыкантов, формировавшуюся на волнах «Нашего радио». Песни «Молодые ветра», «Осень», «Некрещёная луна» запомнились и закрепились за коллективом. Время не смыло «7Б» во главе со своим лидером Иваном Демьяном (на фото) со сцены, и теперь они готовы разменять вместе со своими слушателями третий десяток. Музыка вполне заслуживает того, чтобы сходит на их концерт.

10 сентября. СПб, «Время N»

11 сентября. Москва, Главclub

Опера: премьера «Набукко» Верди в Екатеринбурге

Театрализованное концертное исполнение оперы Джузеппе Верди «Набукко». Премьера спектакля 10 сентября откроет новый театральный сезон. Историю, основанную на библейском сюжете, на сцене представят режиссер Надежда Столбова и художник Петр Окунев. Постановщики спектакля смещают центр повествования с царя Набукко на его вторую, внебрачную дочь Абигайль. В спектакле появится мимическая роль Души Абигайль, обитающей в песках бескрайней пустыни как в своеобразном чистилище. Ее восприятием окрашены все происходящие в опере события: Душа Абигайль вспоминает о своей прошлой земной жизни и пытается исправить совершенные ошибки. 

10, 11 сентября. Екатеринбург, «Урал Опера»

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 3 дня назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Общество 15 часов назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Общество 19 часов назад

Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Расследование 3 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 2 недели назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Культура и ТВ 42 минуты назад

Ученые получили Шнобелевскую премию мира за исследование о причинах появления бороды

Шоу-бизнес 13 часов назад

Дарья Мельникова: Отдых с детьми – это просто другой вид работы

Культура и ТВ 13 часов назад

Крейсер "Аврора" заинтересовал Бельмондо меньше, чем общежитие Галошной фабрики

Культура и ТВ 13 часов назад

Скончался актер, сыгравший бойца Черешняка в фильме "Четыре танкиста и собака"

Шоу-бизнес 14 часов назад

"Верните мой 1977": Лев Лещенко впервые выступит в клубе

Культура и ТВ 15 часов назад

С возвращением в "Матрицу": вышел первый трейлер новой части культового фильма

Шоу-бизнес 15 часов назад

Муж Макеевой: У нас с Настей будут общие дети!

Спорт 16 часов назад

Клубный чемпионат мира по футболу FIFA не будет проводиться в Японии из-за COVID-19

Культура и ТВ 20 часов назад

Алексей Шор: мне интересно все, что связано с русской культурой

Культура и ТВ 22 часа назад

Писатель Алексей Сальников: "Если я попаду в ситуацию Серебренникова, меня спасать не надо"

Шоу-бизнес 1 день назад

Пугачёва и Галкин, Собчак и Богомолов, Бондарчук и Паулина на вечере в честь Вертинского

Шоу-бизнес 1 день назад

Комик Соболев заплатит 100 тысяч тольяттинцу, которого назвал геем

Культура и ТВ 1 день назад

Ивана Краско выписали из больницы

Шоу-бизнес 1 день назад

Аскольд Запашный: После устроенного сестрой скандала, меня от неё навсегда отвернуло

Шоу-бизнес 1 день назад

Данко: МакSим могла оказаться в больнице из-за пластики

Шоу-бизнес 1 день назад

"Страдает из-за свадьбы Шаляпина". Внучка Гурченко задумалась о крайних мерах?

Культура и ТВ 1 день назад

Наталия Белохвостикова: "Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон дополняли друг друга"

Культура и ТВ 1 день назад

Римас Туминас завершает «Войну и мир» к 100-летию Вахтанговского театра

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика