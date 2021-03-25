Куда пойти на выходные 10-12 сентября

Выставка: Юрий Пименов в Третьяковке

Это первая выставка-ретроспектива советского художника в Третьяковской галерее. Пименов видел свою задачу в том, чтобы запечатлевать современность, «создавать искусство радости и красоты жизни». Творческая манера художника менялась вместе со временем. Ранний, «остовский» период, отмечен увлечением экспрессионизмом, созданием ярких и динамичных образов. Искусство Пименова 1930-х годов следует творческому принципу «прекрасного мгновения». Переосмыслив раннее творчество, художник отдает предпочтение импрессионизму, легкому и артистичному образу-впечатлению. В этот период он начинает разрабатывать одну из своих главных тем - «писать жизнь … любимой Москвы… в вечном росте, в движении». Картина «Новая Москва» становится визитной карточкой искусства 1930-х годов. Позже Пименов становится одним из создателей поэтики «оттепельного» стиля. Больше 50 лет художник посвятил созданию театральных декораций, эскизов занавеса и костюмов.

До 9 января 2022 года. Москва, Новая Третьяковка на Крымском валу