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Чайковский – великий композитор, но Серебренников полюбил его не только за это?

Новый фильм Кирилла Серебренникова про композитора Чайковского «Антонина» ещё на стадии монтажа, а уже наделал много шума. Дескать, не принято публично говорить о, якобы, нетрадиционной ориентации великого Петра Ильича

Фото: кадр из фильма «Антонина»

Из-за гомосексуальных увлечений мужа Антонина сходит с ума

«Чайковский – великий композитор, но мы его любим не только за это», – когда-то ушла в народ эта шутка. Видимо, режиссёр, памятуя об этом, и решил пофантазировать на тему гомосексуализма композитора. Пока о фильме известно мало – те, кто работал над картиной, дали расписку о неразглашении.

– Иногда мне кажется, что этот человек меня выбрал. Этот проект мною управляет. Все знают Чайковского как великого русского композитора, но почти ничего не известно о том, каким он был человеком. Я чувствую внутреннюю необходимость рассказать об этом большому количеству людей, – говорил когда-то в одном из интервью Кирилл Серебренников.

Рассказывают, что он подавал заявку на государственное финансирование картины, но Фонд кино ему отказал – сценарий показался слишком пошлым. Но есть и другое мнение, дескать, сам режиссёр отказался от государственного бюджета. Деньги он всё-таки нашёл – по слухам, фильм обошёлся ему в чуть более $2 млн.

В сети несколько дней фигурировали фрагменты этой кинокартины, которые выложил, видимо, кто-то из съёмочной группы. По этим эпизодам сложно понять, о чем же фильм. Критики в недоумении: за голыми телами и мужскими гениталиями и Чайковского, как композитора, не узнаешь. На сегодня все эти видеоинтернетовские порталы удалили. Всё-таки попахивает пропагандой?!

Известно, что в основе сюжета – брак Чайковского с некой Антониной Милюковой. Мол, женился он только для того, чтобы скрыть свою ориентацию. Да и нужно было поправить финансовое положение – была надежда получить от богатого папеньки девушки, солидное приданное. Однако вместе «молодожёны» прожили несколько недель, и брак остался только на бумаге. Из-за гомосексуальных увлечений мужа Антонина сходит с ума.

Примечательно, что главную роль исполнил американский актёр Один Байрон, известный по сериалу «Интерны» и спектаклю Серебренникова «Кафка», который открыто заявляет, что является гомосексуалом. В остальных ролях: Алёна Михайлова, Юлия Ауг, Филипп Авдеев, Владимир Мишуков и другие. Отметился и популярный нынче Oxxxymiron, который читает в фильме рэп.

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