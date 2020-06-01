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Скончался актер, сыгравший бойца Черешняка в фильме "Четыре танкиста и собака"

Недавно Веслав Голас перенес второй инсульт, от которого не смог оправиться

Фото: скриншот

В возрасте 90 лет скончался польский актер Веслав Голас, известный советскому зрителю по роли бойца Томаша Черешняка в фильме «Четыре танкиста и собака», пишет RTVi.

Еще в 2020 году артист перенес инсульт, а в начале сентября текущего года сосудистая катастрофа повторилась, но теперь с летальным исходом. 

Хотя Голас и известен больше как театральный актер, но за всю жизнь он также успел сняться в 40 польских фильмах.

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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