Скончался актер, сыгравший бойца Черешняка в фильме "Четыре танкиста и собака"
Недавно Веслав Голас перенес второй инсульт, от которого не смог оправиться
В возрасте 90 лет скончался польский актер Веслав Голас, известный советскому зрителю по роли бойца Томаша Черешняка в фильме «Четыре танкиста и собака», пишет RTVi.
Еще в 2020 году артист перенес инсульт, а в начале сентября текущего года сосудистая катастрофа повторилась, но теперь с летальным исходом.
Хотя Голас и известен больше как театральный актер, но за всю жизнь он также успел сняться в 40 польских фильмах.
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