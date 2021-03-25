Студия Warner Bros. опубликовала в Youtube первый трейлер долгожданной четвёртой части фильма «Матрица».

В новом фильме появятся главные звезды франшизы Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, они сыграют Нео и Тринити, тех самых персонажей, которые сделали их знаменитыми. В фильме также снимались Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра Джонас, Кристина Риччи и другие.

Режиссером выступила один из авторов оригинальной трилогии Лана Вачовски, фильм снят по сценарию Вачовски, Дэвида Митчелла и Александра Хемона. Продюсерами фильма выступили Грант Хилл, Джеймс МакТейг и Лана Вачовски. Исполнительными продюсерами выступили Гаррет Грант, Терри Нидхэм, Майкл Салвен, Джесси Эрман и Брюс Берман.

Премьера картины «Матрица: Воскрешение» ожидается 16 декабря 2021 года – спустя 18 лет после заключительного фильма оригинальной трилогии.