Павел Прилучный: Мне тяжело оставаться наедине с самим собой

В столице прошла премьера эротического триллера «Соври мне правду», в котором одну из главных ролей сыграл Павел Прилучный. Об откровенных сценах в фильме и жизни за кадром, артист рассказал журналистам.

Прилучный приехал на премьеру загорелый, подтянутый и в отличном расположении духа. Дело в том, что артист только недавно вернулся с отпуска, который он провёл на морском курорте со своими детьми –восьмилетним сыном Тимофеем и пятилетней дочерью Мией.

- У меня двое мелких, с которыми я просто обожаю проводить время, - с улыбкой говорит 33-летний Павел. – Мы очень кайфово отдохнули, я так никогда не отдыхал! Дети стали взрослыми и с ними теперь интересно кататься на водных мотоциклах, летать на парашютах и так далее. Они ничего не боятся, оторвы те ещё!

Артист поведал, что несмотря на то, что с мамой своих детей – актрисой Агатой Муцениеце – развёлся больше года назад, с наследниками он видится регулярно.

- Я не воскресный папа, всегда с ними на связи, пытаюсь максимально участвовать в их судьбе, - продолжает артист. – Сейчас у них школа. Дочь в этом году пошла в нулевой класс….Я вообще идиллию нахожу вместе со своими мелкими. Я в принципе не могу существовать один, мне очень тяжело оставаться наедине с самим собой. Поэтому я всегда окружаю себя животными, детьми и ещё кем-то. Так мне гораздо проще думать и работать.

Стоит отметить, что на отдых с детьми Павел не взял с собой свою возлюбленную – актрису Мирославу Карпович. Не появилась она и на премьере фильма «Соври мне правду». На все вопросы о своей второй половинке Прилучный только и делал, что отмахивался.

- Не хочу говорить о личном, - произносил любимец публики, общаясь с журналистами. – Это только моё дело, не ваше точно!