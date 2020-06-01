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Павел Прилучный: Мне тяжело оставаться наедине с самим собой

Артист представил в столице новый фильм "Соври мне правду"

Фото: Пресс-служба фильма «Соври мне правду»

В столице прошла премьера эротического триллера «Соври мне правду», в котором одну из главных ролей сыграл Павел Прилучный. Об откровенных сценах в фильме и жизни за кадром, артист рассказал журналистам.

Прилучный приехал на премьеру загорелый, подтянутый и в отличном расположении духа. Дело в том, что артист только недавно вернулся с отпуска, который он провёл на морском курорте со своими детьми –восьмилетним сыном Тимофеем и пятилетней дочерью Мией. 

- У меня двое мелких, с которыми я просто обожаю проводить время, - с улыбкой говорит 33-летний Павел. – Мы очень кайфово отдохнули, я так никогда не отдыхал! Дети стали взрослыми и с ними теперь интересно кататься на водных мотоциклах, летать на парашютах и так далее. Они ничего не боятся, оторвы те ещё!

 Артист поведал, что несмотря на то, что с мамой своих детей – актрисой Агатой Муцениеце – развёлся больше года назад, с наследниками он видится регулярно.

- Я не воскресный папа, всегда с ними на связи, пытаюсь максимально участвовать в их судьбе, - продолжает артист. – Сейчас у них школа. Дочь в этом году пошла в нулевой класс….Я вообще идиллию нахожу вместе со своими мелкими. Я в принципе не могу существовать один, мне очень тяжело оставаться наедине с самим собой. Поэтому я всегда окружаю себя животными, детьми и ещё кем-то. Так мне гораздо проще думать и работать.

 Стоит отметить, что на отдых с детьми Павел не взял с собой свою возлюбленную – актрису Мирославу Карпович. Не появилась она и на премьере фильма «Соври мне правду». На все вопросы о своей второй половинке Прилучный только и делал, что отмахивался.

- Не хочу говорить о личном, - произносил любимец публики, общаясь с журналистами. – Это только моё дело, не ваше точно!

Фото: Пресс-служба фильма «Соври мне правду»

В фильме «Соври мне правду» партнёршей Павла стала другая звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова. С ней у актёра не только были откровенные сцены, но ещё и на афише артисты изображены обнажёнными. Сам Павел утверждает, что сниматься ему было легко. 

- Я играю бизнесмена, который маниакально влюблён в свою бывшую девушку. Мне очень комфортно в эротических сценах, - поделился Прилучный. – Я мог бы и в home-видео сняться…шучу, конечно! Если серьёзно, для меня нет сложного жанра. Есть просто глупые сценарии, в которых сложно играть.

Более того, Павел признался нам, что у него вообще нет никаких табу на роли. И он готов даже сыграть даже мужчину с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 

- Если крутой режиссёр, крутой сценарий, почему бы не сыграть гомосексуалиста, - пояснил артист Sobesednik.ru. – Например, если бы меня пригласил сниматься режиссёр Ларс Фон Триер и роль была бы оправдана, возможно, я бы согласился и на роль гея.

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