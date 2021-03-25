Крейсер "Аврора" заинтересовал Бельмондо меньше, чем общежитие Галошной фабрики

Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. А в 1989 году он впервые приехал к нам, в тогда еще не избалованный визитами зарубежных звезд Советский Союз.

В Шереметьево Жан-Поля встречали с телекамерами. Он говорил дежурные слова о том, что совершенно не знает России и счастлив познакомиться с Москвой. Что рад обилию поклонников в нашей стране, что жаждет увидеть и ощутить то, как они принимают его фильмы. Помимо встреч со зрителями, у Бельмондо были переговоры о совместном фильме с его участием. Французский артист также был заинтересован в том, чтобы привезти в Москву и Ленинград спектакль «Сирано де Бержерак».

Узнал, убьют ли коммунистов, и поехал по девушкам

В Ленинграде Бельмондо давал интервью Александру Невзорову для суперпопулярной тогда программы «600 секунд». Происходило все на крейсере «Аврора». На неделе, когда артиста не стало, Невзоров выложил своё короткое воспоминание об этом:

«Много кого хотелось проводить в последний путь, но умирает Бельмондо, что жалко. Да, мы действительно были знакомы и имели очень бурный разговор на крейсере «Аврора». Зная, что я знаток криминального Ленинграда, он устроил допрос с пристрастием, где здесь самые интересные, сочные и в богатом выборе русские девки. Я разумеется, будучи добрым и благородном человеком, немедленно подсказал ему телефон женского общежития Галошной фабрики, куда он сразу и отправился»

- Александр Глебович, если Бельмондо мы помним неплохо, то «600 секунд», простите, чуть хуже. Вроде бы она была не очень светской программой – а тут Бельмондо, - интересуемся у Невзорова, который божится, что больше ему про встречу с актером рассказать нечего.

- Нет, там было все, что угодно.

- На вас как-то вышли, чтобы снять Бельмондо в «Секундах», или сами нашли его?

- Я же был единственной достопримечательностью на тот момент в городе, и нужно было что-то предъявить. Организаторы его путешествия торжественно знакомили нас на «Авроре».

- А почему «Аврора»? Организаторы так захотели?

- Да, они так захотели. Он выражал по этому поводу абсолютное недоумение. Ему все это было совершенно не интересно: «Аврора», культура. Он спрашивал про баб. У него все было нормально.

- А криминальный Ленинград? Вас представили как знатока в этом вопросе, а он снимался в боевиках…

- Нет, совершенно не интересовало. Мы беседовали, может, полчаса. Я еще очень хорошо помнил французский язык, как отличник французской спецшколы, и очень легко тогда трепался. У него были нормальные, житейские, чисто человеческие интересы. С этой перестройкой. Убьют ли всех коммунистов. Неужели это произошло и вам теперь не надо ничего носить цензорам. Вот в эти секунды он становился серьезным, он действительно не понимал, как страна от диктатуры дошла до свободы.

- «600 секунд» - формат очень короткий. Сложно было нарезать какие-то короткие реплики из такой фигуры как Бельмондо?

- А он не все хотел говорить на камеру. На камеру были вполне дежурные вещи. Он очень четко стратифицировал работу для камеры и просто приятные слова.

- А что за точка-то была в общежитии Галошной фабрики? Особая точка?

- Да у нас было много таких точке в Питере. Там просто был самый богатый выбор и действительно можно было решить все такие вопросы.

- Из проживающих или какая-то индустрия была?

- Там не надо было никакой индустрии. Достаточно было подъехать к зданию и свистнуть – и все. Переводчица, которая была с ним до упора, потом пересказывала мне эту сцену. Я уже рассказывал: если кто помнит, как Джек Воробей входит в пасть к Кракену в «Пиратах Карибского моря», в эту огромную зияющую пасть, из которой что-то летит, то вот… Ну фильма тогда еще этого не было, да и не рот это был, а нечто другое.

Невзорова уже успели попрекнуть в том, что он не проявил уважение к принципу «Про умерших хорошо или ничего», но о том, что это плохо, он готов поспорить. По словам Александра Глебовича, такому человеку это как раз «самая лучшая эпитафия, потому что всякую бредятину про величие и вклад в кинематограф он, вероятно, слышал неоднократно и всегда под это засыпал».

Камбэк пенсионера союзного значения

Бельмондо вернулся в Россию (и, что особенно должно польстить Александру Невзорову, именно в Петербург) в 2013-м, накануне своего 80-летия, с коллегой Шарлем Жераром. Вряд ли девушки с Галошной фабрики просили его приезжать в следующий раз с другом, тем более что Жерару, регулярно снимавшемуся у Лелуша, было уже за 90.

Зал ДК Ленсовета устроил Бельмондо (прежде всего, конечно, ему) овацию, а формат встречи предполагал возможность выйти на сцену и спросить о чем-нибудь кумира. Рассказал, что с детства обожал клоунов, что из школы пришлось уйти в 14 лет: там совсем было тяжело. Что надеется играть еще, заставляя публику хохотать и плакать (и это фактически не удалось: лишь в 2015-м вышел фильм «Бельмондо глазами Бельмондо», который, конечно, был совсем не похожим на традиционную фильмографию и оказался последним).

Секретов долголетия у Бельмондо не было: «Просто хочу, чтобы жизнь продолжалась как можно дольше». Спрашивали и о том, не желает ли актер принять российское гражданство. Ответ: «Я был бы рад, но слишком люблю Францию». Питерцы подарили Жан-Полю и три его портрета: в молодости, в средние годы и современный.

Родители пришли на ту встречу с Бельмондо с детьми. Питерская юная поросль бегала вручать ему самые разные подарки и периодически радовала мэтра какими-нибудь простыми французскими словами.

Говорят, что гонорар за выступление в Питере составил 50 тысяч евро. Творческие вечера по всему миру – это была обычная жизнь Жан-Поля в последние годы. Занимался он и бизнесом: помимо своей киностудии, владел турфирмой и рестораном.

Когда Бельмондо не стало, у его дома появился импровизированный мемориал. На улицах Парижа установили экраны, где транслируются фильмы с его участием. Президент Макрон назвал актера национальным достоянием Франции и приехал на церемонию прощания с ним, которая завершилась «Марсельезой».