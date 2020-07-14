Римас Туминас завершает «Войну и мир» к 100-летию Вахтанговского театра

Дальше зрителей театра ждут еще много премьер.

Алексей Франдетти поставит спектакль по мюзиклу Джула Стайна и Питера Стоуна «В джазе только девушки».

На Новой сцене планируется совместная постановка Театра Вахтангова и Дрезденского государственного театра (Германия) по пьесе Хайнера Мюллера «Волоколамское шоссе». Режиссёр – Йозуа Рёзинг.

Режиссёр Светлана Землякова начинает работу над новым спектаклем по российской прозе ХХ века.

Сергей Яшин приступит к репетициям спектакля «Уроки музыки» по пьесе Терренса МакНелли. В главной роли – Людмила Максакова.

Документальный спектакль «С художника спросится!» о Леопольде Антоновиче Сулержицком, учителе и духовном наставнике Евгения Вахтангова, выпустит Ася Князева.

Елена Котихина, выпустившая в прошлом сезоне на сцене Арт-кафе музыкальный спектакль «Мистер Twister», приступит к репетициям «Осенней сонаты» Ингмара Бергмана. В главных ролях – Ирина Купченко и Анна Дубровская.

Из других новостей театра Вахтангова — открытие памятника выдающимся театральным деятелям, судьба которых связана с этим театром: Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому.

— Буквально в конце августа комиссия по монументальному искусству Московской городской думы согласовала и утвердила, как мне кажется, для нас очень важную вещь — увековечивание памяти наших великих артистов. Это памятник, который до конца сезона мы поставим у Симоновской сцены, Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву, — объявил директор театра Кирилл Крок.

Репертуарная потеря всего одна (в сравнении,например, с МХТ им. Чехова, где сняли кассового «Идеального мужа» и «Карамазовых», не много) — из репертуара убран печальный философский глубокий спектакль «В ожидании Годо». Почему —обещаем узнать. Возможно, потому, что в наше время и так печали хватает.

Пока что театр им. Вахтангова не заявил ни одной премьеры своего режиссёра Юрия Бутусова — он приступит к работе после Нового года, а к какой именно — это они обсуждают сейчас с худруком Римасом Туминасом.

Фото с открытия сезона - Валерий Мясников и Михаил Брацило.