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Римас Туминас завершает «Войну и мир» к 100-летию Вахтанговского театра

Вахтанговцы открыли новый, 101-й сезон.

Артисты, служащие театра и журналисты собрались в зале Основной сцены, художественный руководитель Римас Туминас и директор театр Кирилл Крок рассказали о планах на сезон. 

На фоне общей сегодняшней нервозности театральной жизни театр им. Вахтангова производит впечатление самого благополучного театра. Здесь не ждут провокаций от граждан с повышенной готовностью к обиде, как в «Современнике». Здесь все друг другу рады и никто не грешит фальшивым пафосом, как в «Ленкоме». Здесь к прессе относятся без спеси, в отличие от Театра на Малой Бронной, здесь не запирают двери перед носом неугодных актеров, как во МХАТе. Здесь никто не увольняет по пол-труппы, как в Ермоловском, отсюда никто не бежит, и даже наоборот — скоро штатным вахтанговцем станет Виктор Сухоруков, покинувший летом театр Моссовета. 

Словом, здесь все хорошо. Из всех процессов здесь в приоритете творчество.

И ближайшим большим творческим событием Вахтанговского театра станет постановка Римаса Туминаса «Война и мир». Премьера состоится уже в начале ноября, в канун 100-летия театра. В репетициях участвуют представители всех поколений Вахтанговской труппы: народные артисты России Ирина Купченко, Людмила Максакова, Мария Аронова, Марина Есипенко, Юлия Рутберг, Андрей Ильин, Евгений Карельских, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Виктор Сухоруков, Юрий Шлыков, а также заслуженные артисты Анна Дубровская, Елена Ивочкина, Ольга Чиповская, Виктор Добронравов, Юрий Красков, Олег Макаров и многие другие актеры.

Во время сбора вчерашнего труппы был показан фрагмент спектакля. 

Дальше зрителей театра ждут еще много премьер. 

Алексей Франдетти поставит спектакль по мюзиклу Джула Стайна и Питера Стоуна «В джазе только девушки». 

На Новой сцене планируется совместная постановка Театра Вахтангова и Дрезденского государственного театра (Германия) по пьесе Хайнера Мюллера «Волоколамское шоссе». Режиссёр – Йозуа Рёзинг.

Режиссёр Светлана Землякова начинает работу над новым спектаклем по российской прозе ХХ века.

Сергей Яшин приступит к репетициям спектакля «Уроки музыки» по пьесе Терренса МакНелли. В главной роли – Людмила Максакова.

Документальный спектакль «С художника спросится!» о Леопольде Антоновиче Сулержицком, учителе и духовном наставнике Евгения Вахтангова, выпустит Ася Князева.

Елена Котихина, выпустившая в прошлом сезоне на сцене Арт-кафе музыкальный спектакль «Мистер Twister», приступит к репетициям «Осенней сонаты» Ингмара Бергмана. В главных ролях – Ирина Купченко и Анна Дубровская.

Из других новостей театра Вахтангова — открытие памятника выдающимся театральным деятелям, судьба которых связана с этим театром: Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому.

— Буквально в конце августа комиссия по монументальному искусству Московской городской думы согласовала и утвердила, как мне кажется, для нас очень важную вещь — увековечивание памяти наших великих артистов. Это памятник, который до конца сезона мы поставим у Симоновской сцены, Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву, — объявил директор театра Кирилл Крок.

Репертуарная потеря всего одна (в сравнении,например, с МХТ им. Чехова, где сняли кассового «Идеального мужа» и «Карамазовых», не много) — из репертуара убран печальный философский глубокий спектакль «В ожидании Годо». Почему —обещаем узнать. Возможно, потому, что в наше время и так печали хватает.

Пока что театр им. Вахтангова не заявил ни одной премьеры своего режиссёра Юрия Бутусова — он приступит к работе после Нового года, а к какой именно — это они обсуждают сейчас с худруком Римасом Туминасом. 

Фото с открытия сезона - Валерий Мясников и Михаил Брацило.

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