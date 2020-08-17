Наталия Белохвостикова: "Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон дополняли друг друга"

«Бельмондо был хулиганом»

- С Бельмондо мы пересекались один раз, мельком, когда в Париже снимали сцены для фильма «Тегеран-43», - вспоминает Наталия Николаевна. – Ехали на работу вместе с моим партнером по этой кинокартине Аленом Делоном. Так получилось, что наши съемки проходили на одном берегу реки Сена, а в этот момент, на другом берегу снимали фильм, в котором участвовал Жан-Поль Бельмондо. Делон это заметил. Попросил остановиться. Они встретились на мосту. То, что Делон и Бельмондо недолюбливали друг друга, мне кажется, это выдумки. У них абсолютно разные актерские амплуа, они не мешали друг другу, наоборот, дополняли. А, если Жан-Поль подначивал Алена, то это только по-дружески. Бельмондо же был хулиганом. Вот и тогда Жан-Поль что-то такое пошутил, дескать, Делона снимают российские кинематографисты, а вот его не пригласили.