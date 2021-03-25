"Выйти из чата": образец мошенничества в цифровую эру

Раскручивая канву переписок и сообщений в мессенджерах как общую идею сторителлинга, автор не только блестяще отыгрывает этим поголовную цифровизацию. Ещё значительней то, что фактически обезличив своих героев, Халлетт сильнее обычного драйвит читателя строить догадки и предположения; стимулируя на это, пожалуй, даже тех, кто обычно читает детективы легко, не утруждаясь собственными догадками и не строя собственных теорий.

Вместе с юными адвокатам и их наставником, которым, по сюжету, попали в руки эти самые переписки, мы будем погружаться в коварную экосистему влиятельной британской семьи и раскрывать внезапное убийство одного из её членов. А заодно разбираться в множестве «почему».

Почему эта самая семья не останавливает ремонт, когда ей так нужны деньги? Почему сын так напряжен в отношениях с отцом? Почему доктор отвергает едва ли не лучший шанс на спасение маленькой пациентки? Почему новенькие участники любительской театральной постановки так стремятся всем помочь? Почему юная аутсайдерша, будучи назойлива с одними, так суха с другими? И наконец почему, в ответах на вопросы выше, все вовсе не так просто, как может показаться сходу?

Ну а между строк «Выйти из чата» (кстати, не до конца отражающее суть книги название – хотя даже и дословный перевод, «Апелляция», тоже слаб) показывает, сколь важно в наше время критически относиться к информации и как связать факты разных источников воедино, чтобы не обмануться и не передать обман дальше...