Мединский спас Пушкина от смертельного выстрела в новой работе комиксиста
В сюжете художника Дмитрия Пахомова соединились дуэль Пушкина и Дантеса, Владимир Мединский и фильм "Матрица"
Художественное объединение «Физраствор» опубликовало в своей коллекции новую работу комиксиста Дмитрия Пахомова «Светлая речка».
На первом плане запечатлен глава межведомственной комиссии по исторического просвещению Владимир Мединский, а на его фоне писатель Александр Пушкин. Пушкин при этом в правой руке держит револьвер, а Мединский фалангами большого и указательного пальца удерживает пулю, которую в сторону поэта пустил Дантес.
«Владимир Ростиславович Нео заслоняет собой Солнце русской поэзии»
, – подписал свою работу в Instagram Дмитрий Пахомов. То есть в сюжете использована не только отсылка к исторической дуэли, но и к современной классике кинематографа – фильму сестер Вачовски «Матрица», где главный герой Нео схватывал пулю своего противника на лету.
«Дружище, ты с Пелевиным в метро столкнулся без маски?» – спросили у Пахомова в комментариях под рисунком.
Теги: #Современное искусство, #Мединский, #Кино
Рубрика: Культура и ТВ