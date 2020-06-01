Мединский спас Пушкина от смертельного выстрела в новой работе комиксиста

Художественное объединение «Физраствор» опубликовало в своей коллекции новую работу комиксиста Дмитрия Пахомова «Светлая речка».

На первом плане запечатлен глава межведомственной комиссии по исторического просвещению Владимир Мединский, а на его фоне писатель Александр Пушкин. Пушкин при этом в правой руке держит револьвер, а Мединский фалангами большого и указательного пальца удерживает пулю, которую в сторону поэта пустил Дантес.

«Владимир Ростиславович Нео заслоняет собой Солнце русской поэзии»

, – подписал свою работу в Instagram Дмитрий Пахомов. То есть в сюжете использована не только отсылка к исторической дуэли, но и к современной классике кинематографа – фильму сестер Вачовски «Матрица», где главный герой Нео схватывал пулю своего противника на лету.

«Дружище, ты с Пелевиным в метро столкнулся без маски?» – спросили у Пахомова в комментариях под рисунком.