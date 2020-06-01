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Бельмондо в СССР: все фильмы кумира наших женщин

Французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался накануне на 89-м году жизни

Фото: кадр из фильма "Повторный брак"

Не стало Жан-Поля Бельмондо – человека, глядя на которого выросло последнее советское поколение. Французские фильмы с ним были в Советском Союзе буквально нарасхват и всегда приносили хорошую кассу. Сам актёр приезжал в СССР в 1989 году. В современной России запомнили его творческий вечер в Петербурге в 2013 году, тогда он приехал накануне своего 80-летия.

«Собеседник» вспомнил главные фильмы с его участием, которые увидела наша страна в эпоху железного занавеса.

Фото: кадр из фильма "Великолепный"

1976. «Великолепный»

Дебют Жан-Поля на советских экранах, которого озвучивал Александр «Шурик» Демьяненко. Отчасти пародия на Джеймса Бонда. Её наша публика не оценила, поскольку была не очень хорошо знакома с пародируемым. Выбор для советского проката был странным: герой Бельмондо боролся с агентами с русскими фамилиями, и при дубляже пришлось поменять фамилию главному отрицательному персонажу Карпову. Он стал Карпштофом. 

Фото: кадр из фильма "Повторный брак"

1976. «Повторный брак»

Мелодрама, действие которой разворачивается до Французской революции. Фильм был снят еще в 1971 году, за два года до «Великолепного», но в советский прокат вышел позже него.

Фото: кадр из фильма "Картуш"

1977. «Картуш»

Это уже кино для настоящих парней, которым присуща мушкетёрская романтика. Впервые на Бельмондо запредельная аудитория: «Картуш» посмотрели почти 35 миллионов советских граждан.

Фото: кадр из фильма "Частный детектив"

1978. «Частный детектив»

Ещё один успех: на этот боевик, появившийся спустя два года после премьеры во Франции, в СССР продано 33 миллиона билетов. 

Фото: кадр из фильма "Чудовище"

1980. «Чудовище»

Жан-Поль Бельмондо исполняет в этой картине две роли – актёра и его дублёра-каскадёра. Вышла на наши экраны с трёхлетним опозданием. Озвучивал Николай Караченцов. Французскую звезду увидел 41 миллион зрителей.

Фото: кадр из фильма "Кто есть кто?"

1981. «Кто есть кто?»

Актёр сыграл полицейского босса, занятого сталкиванием лбами (в переносном, разумеется, смысле) лидеров бандитских группировок. 

1981. «Игра в четыре руки»

Этот фильм 1980 года во французской оригинальной версии назывался «Воришка-неудачник». Бельмондо здесь в роли альфонса и афериста. Озвучивал артиста Сергей Юрский. 

Фото: кадр из фильма "Одиночка"

1989. «Одиночка»

Самая популярная у нас лента с Бельмондо из тех, что вышли после 7-летнего перерыва: 28 миллионов билетов. Маэстро в привычном образе комиссара, борющегося с преступностью. Но последующие фильмы, увы, показали, что Жан-Поль выходит из моды.

Фото: кадр из фильма "Человек из Рио"

1989. «Человек из Рио»

В этом фильме на советского зрителя, уже привыкшего к зрелому артисту, свалился молодой Бельмондо: фильм был снят, когда Жан-Полю было меньше 30-ти. Французы посмотрели ленту 26 лет назад. Жан-Поль в поисках похищенной индейской статуэтки и её хозяйки.

Фото: кадр из фильма "Баловень судьбы"

1990. «Баловень судьбы»

Герою Бельмондо под 50, и под давлением жизненных обстоятельств он решает разыграть собственную гибель, чтобы обрести свободу. Довольно весёлый фильм, с учётом того, что некоторые обстоятельства заставляют героя вернуться домой, необычным образом. 

Фото: кадр из фильма "Профессионал"

1990. «Профессионал»

Жёсткий политический триллер, где главный герой получает задание убить президента одной из африканских стран. Но политика переменчива, и суперагента сливают африканским властям. Однако герой Бельмондо одержим: вырвавшись из плена и дождавшись визита этого президента во Францию, он решает таки выполнить миссию.

Фото: кадр из фильма "Вне закона"

1991. «Вне закона»

К 1991 году боевики прочно вошли в моду в России. Здесь Бельмондо исполняет роль неподкупного полицейского, преследующего марсельского наркобарона. Но зритель уже отдавал предпочтение видеосалонам…

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