Бельмондо в СССР: все фильмы кумира наших женщин

Не стало Жан-Поля Бельмондо – человека, глядя на которого выросло последнее советское поколение. Французские фильмы с ним были в Советском Союзе буквально нарасхват и всегда приносили хорошую кассу. Сам актёр приезжал в СССР в 1989 году. В современной России запомнили его творческий вечер в Петербурге в 2013 году, тогда он приехал накануне своего 80-летия.

«Собеседник» вспомнил главные фильмы с его участием, которые увидела наша страна в эпоху железного занавеса.