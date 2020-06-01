Бельмондо в СССР: все фильмы кумира наших женщин
Французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался накануне на 89-м году жизни
Не стало Жан-Поля Бельмондо – человека, глядя на которого выросло последнее советское поколение. Французские фильмы с ним были в Советском Союзе буквально нарасхват и всегда приносили хорошую кассу. Сам актёр приезжал в СССР в 1989 году. В современной России запомнили его творческий вечер в Петербурге в 2013 году, тогда он приехал накануне своего 80-летия.
«Собеседник» вспомнил главные фильмы с его участием, которые увидела наша страна в эпоху железного занавеса.
1976. «Великолепный»
Дебют Жан-Поля на советских экранах, которого озвучивал Александр «Шурик» Демьяненко. Отчасти пародия на Джеймса Бонда. Её наша публика не оценила, поскольку была не очень хорошо знакома с пародируемым. Выбор для советского проката был странным: герой Бельмондо боролся с агентами с русскими фамилиями, и при дубляже пришлось поменять фамилию главному отрицательному персонажу Карпову. Он стал Карпштофом.
1976. «Повторный брак»
Мелодрама, действие которой разворачивается до Французской революции. Фильм был снят еще в 1971 году, за два года до «Великолепного», но в советский прокат вышел позже него.
1977. «Картуш»
Это уже кино для настоящих парней, которым присуща мушкетёрская романтика. Впервые на Бельмондо запредельная аудитория: «Картуш» посмотрели почти 35 миллионов советских граждан.
1978. «Частный детектив»
Ещё один успех: на этот боевик, появившийся спустя два года после премьеры во Франции, в СССР продано 33 миллиона билетов.
1980. «Чудовище»
Жан-Поль Бельмондо исполняет в этой картине две роли – актёра и его дублёра-каскадёра. Вышла на наши экраны с трёхлетним опозданием. Озвучивал Николай Караченцов. Французскую звезду увидел 41 миллион зрителей.
1981. «Кто есть кто?»
Актёр сыграл полицейского босса, занятого сталкиванием лбами (в переносном, разумеется, смысле) лидеров бандитских группировок.
1981. «Игра в четыре руки»
Этот фильм 1980 года во французской оригинальной версии назывался «Воришка-неудачник». Бельмондо здесь в роли альфонса и афериста. Озвучивал артиста Сергей Юрский.
1989. «Одиночка»
Самая популярная у нас лента с Бельмондо из тех, что вышли после 7-летнего перерыва: 28 миллионов билетов. Маэстро в привычном образе комиссара, борющегося с преступностью. Но последующие фильмы, увы, показали, что Жан-Поль выходит из моды.
1989. «Человек из Рио»
В этом фильме на советского зрителя, уже привыкшего к зрелому артисту, свалился молодой Бельмондо: фильм был снят, когда Жан-Полю было меньше 30-ти. Французы посмотрели ленту 26 лет назад. Жан-Поль в поисках похищенной индейской статуэтки и её хозяйки.
1990. «Баловень судьбы»
Герою Бельмондо под 50, и под давлением жизненных обстоятельств он решает разыграть собственную гибель, чтобы обрести свободу. Довольно весёлый фильм, с учётом того, что некоторые обстоятельства заставляют героя вернуться домой, необычным образом.
1990. «Профессионал»
Жёсткий политический триллер, где главный герой получает задание убить президента одной из африканских стран. Но политика переменчива, и суперагента сливают африканским властям. Однако герой Бельмондо одержим: вырвавшись из плена и дождавшись визита этого президента во Францию, он решает таки выполнить миссию.
1991. «Вне закона»
К 1991 году боевики прочно вошли в моду в России. Здесь Бельмондо исполняет роль неподкупного полицейского, преследующего марсельского наркобарона. Но зритель уже отдавал предпочтение видеосалонам…
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Рубрика: Культура и ТВ