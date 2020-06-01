Сегодня, в 18:16

Анита Цой про Бориса Краснова: Он рвал мои сценарии и кричал: "Кто ты такая?!" И я ему благодарна

Известный художник-сценограф Борис Краснов ушел из жизни 7 сентября. Ему было 60 лет. Как рассказывает певица Анита Цой, в последнее время он передвигался на инвалидном кресле.

Фото: Global Look Press

– Мы познакомились в 1997 году, когда я только пришла на сцену и попала в шоу Аллы Борисовны Пугачёвой «Рождественские встречи», – вспоминает в разговоре с Sobesednik.ru Анита. – Я пришла неумелым артистом и на «Рождественских встречах» была потрясена тем, как Алла Борисовна режиссировала это как спектакль.

Мне в то время это все казалось каким-то инновационным проектом. Огромная смена декораций – красивейшие, невероятные, мощные декорации, которые сменялись одна за другой. И это было делом рук постановщика Бориса Краснова. Бесспорно, на тот момент, он являлся первым номером из художественных эстрадных постановщиков. До него на сценах просто статично менялись декорации. А Борис начал применять новые технологии, в движущихся форматах. Он это все перенёс на большую сцену и совершенствовал.

Первая наша совместная работа состоялась в 1998 году в шоу «Полет к новым мирам». Мы много спорили по поводу творчества: как это должно выглядеть, каким должно быть шоу. Естественно, я была молодая, многие вещи не понимала, но в то же время у меня было своё мнение, а он – человек жгучий, харизматичный, 100-процентный холерик.

Ему что ни скажи, сразу в тебя летят копья, он кричал так, что мне кажется, на том конце Москвы было слышно. Он рвал мои сценарии и кричал: «Да кто ты такая?!» Я на печатной машинке ночами печатала, а он рвал! И я ему благодарна, Борис меня многому научил. При наших спорах рождалась истина. И уже на следующий год с ним вышло второе моё концертное шоу «Чёрный лебедь храм любви», и мы выиграли много наград.

В Боре сочеталось много качеств: художник, сценарист, директор, менеджер, режиссёр. Я внимательно следила за тем, как он работал, он знал, где взять какую фурнитуру, гвоздь, необходимые материалы, как это все правильно завести на заводы, как это все построить. У него были огромные цеха, куда он мне разрешал заходить и смотреть как это все готовиться. Я там впервые узнала, как эти декорации создаются и выстраиваются на сцене.

Я узнала о его болезни от общих друзей. Мы созванивались, виделись. Он страдал. Да и по работе из-за этого не очень складывалось в последнее время. А ведь на нём была целая компания, сотрудники. И он старался до последнего. Психологически ещё ему было трудно – он же всегда был лидером, паровозом. Он лечился, и между химиотерапиями возвращался к работе. До конца не сдавался. Полгода назад мы случайно встретились с ним в одном из московских спектаклей. Боря был на коляске. Всё равно улыбался, пытался выглядеть здоровым. Но

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 19 часов назад

Сергей Никитин: Если наша власть лжет, то я против нее

Расследование 1 день назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 6 дней назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 2 недели назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Культура и ТВ 4 минуты назад

Мединский спас Пушкина от смертельного выстрела в новой работе комиксиста

Культура и ТВ 30 минут назад

Средневековый юродивый или скоморох Петр Мамонов

Культура и ТВ 1 час назад

Алла Пугачева помянула Бориса Краснова

Шоу-бизнес 8 часов назад

"Не хуже Мадонны": Анастасию Волочкову отправляют на "Евровидение" от России

Культура и ТВ 11 часов назад

"Люди идут на поводу у совка": худрук МХТ поддержал Олега Меньшикова в вопросе увольнения актёров

Культура и ТВ 18 часов назад

Бельмондо в СССР: все фильмы кумира наших женщин

Культура и ТВ 19 часов назад

Сергей Никитин: Если наша власть лжет, то я против нее

Шоу-бизнес 22 часа назад

“Бог даст и на ребенка”: Ольга Бузова высказалась против абортов

Туризм 23 часа назад

Эксперт объяснил подорожание туров в Турцию в сентябре

Шоу-бизнес 23 часа назад

7 сентября: состоится финал премии NUMBER ONE AWARD 2021 и большой концерт с участием звезд на высоте 333 метра

Шоу-бизнес 1 день назад

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет

Шоу-бизнес 1 день назад

Миллион на двоих – Калашникова рассказала о путешествии на Мальдивы

Шоу-бизнес 1 день назад

Оливье Лапидус: Я был прав, когда первым запустил сайт по пошиву одежды

Шоу-бизнес 1 день назад

Андрей Разин пригрозил Малахову компроматом

Шоу-бизнес 1 день назад

Лежит под капельницей: война с бывшей женой Малькова довела Анастасию Макееву до больницы

Шоу-бизнес 1 день назад

Кристину Орбакайте заподозрили в беременности из-за Максима Галкина

Шоу-бизнес 1 день назад

Жгучая брюнетка: дочь певицы Валерии кардинально сменила имидж

Культура и ТВ 1 день назад

Рената Литвинова: "В России негласный матриархат"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика