В Дубае победили русские пианисты!

— Это невероятный тёплый и по ощущениям близкий именно к концертному формату конкурс, — поделился впечатлениями с sobesednik.ru Мирослав Култышев после объявления итогов. — Все эти три недели мы ощущали себя связанными каким-то единством, и, конечно, этот день я буду вспоминать как один из самых главных дней жизни! Я безмерно благодарен Европейскому фонду поддержки культуры за организацию и поддержку классического искусства. «Есть музыка над нами», как сказал Осип Мандельштам, и все мы служим музыке… Самым сложным в конкурсе был сам конкурс, — продолжил отвечать на наши вопросы Мирослав, — было ощущение какого-то предельного вызова, который я сам перед собой поставил, приняв решение готовиться к соревнованию. Мне было важно преодоление. Понимаете, кто-то себя чувствует более уверено этом соревновательном бульоне, совсем как рыба в воде, а кто-то в меньшей степени уверен. Что касается программы всех четырёх туров, то она была беспримерно обширной — каждый конкурсант должен представить невероятный спектр репертуара: от барочной полифонии Баха через цикл венского классицизма со всеми остановками, романтизм 19-й века, музыку начала 20-го, а также классику Моцарта, Рахманинова, ну и, конечно же, концерт композитора-резидента Алексея Шора, который я играл абсолютно впервые, а между тем, овладение таким масштабным сочинением в семи частях требовало какой-то особой концентрации. И могу сказать, что к этому сочинению Шора я очень очень прикипел, так что эта музыка продолжает звучать во мне, она не отпускает.





По секрету скажем, что сам Алексей Шор ответ на наш вопрос о его симпатиях облёк, как и полагается, в деликатную форму: «Я очень большой поклонник Култышева, я и до конкурса был его большим поклонником, и очень рад за него».

Ну а поскольку победа здесь оказалась за Россией, нам сам бог велел расспросить об этом ректора Московской консерватории Александра Соколова:

— Гордитесь ли вы очередным триумфом русской школы? И будете ли приглашать лауреатов конкурса выступать в Консерватории?

— Безусловно, мы это будем делать. Это как раз наша традиция, когда на сцены знаменитых залов Консерватории выходят молодые исполнители, и мы, понимая, что это очень значимая страница биографии для них, включаем их в абонементные циклы и в сольные концерты. Что касается русской школы, то она благодаря таким конкурсам становится значительно разнообразнее, и это очень радует. У нас, разумеется, есть фундамент русской исполнительской школы, но сейчас появилась возможность такого перекрёстного опыления в других странах, с другими педагогами. Это стимулирует дальнейший рост. Вы, может быть, как раз заметили, что очень многие конкурсанты под двойным флагом выступали? И это не принадлежность паспорта, а это именно причастность к культуре тех стран, в которых они находятся. Особенно этот рост сказывается там, где идёт освоение классической школы. Владимир Ашкенази, великий музыкант, ныне почётный профессор Московской консерватории, одним из первых сказал, что он, будучи уже лауреатом Первой премии конкурса им. Чайковского, очень много приобрёл, контактируя с музыкантами, которые представляют другую культуру. И вот сейчас это плодотворное «опыление» доступно для очень многих талантливых музыкантов, и это дает результат. Это особенно, конечно, характерно для азиатского региона, потому что корейцы, китайцы, японцы — они практически все проходят через этот второй круг своего образования, в том числе и в России. У нас очень много иностранных студентов, это ещё одно свидетельство нынешнего времени.



