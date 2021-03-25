В Дубае победили русские пианисты!
Завершился II Международный конкурс пианистов CLASSIC PIANO
В этом крупнейшем музыкальном состязании участвовали 70 пианистов из 20 стран. Свой вердикт выносил международный состав авторитетного жюри. И победителями конкурса стали пианисты из России Мирослав Култышев и Виктор Маслов — первое и второе место с призовыми суммами 100 тысяч евро и 50 тысяч евро (призовой фонд составил более 300 тысяч евро).
CLASSIC PIANO организован Европейским фондом поддержки культуры и SAMIT Event Group. И в Дубае состоялся завершающий этап фортепианной серии конкурсов «14 путей в Дубай», которая с 2019 года проходила в разных городах по всему миру. По пять финалистов из Германии, Австрии, Франции, Китая, Армении, Южной Кореи, Великобритании, Швейцарии, Японии, США, России, Израиля, Италии и Бельгии приехали в Арабские Эмираты, чтобы показать свое мастерство в заключительном раунде.
— Закончился один из наших крупнейших музыкальных проектов — CLASSIC PIANO. Это мероприятие длилось в общей сложности три года, учитывая предварительный отбор в разных странах. Счастлив был видеть всех участников и очень благодарен нашему высокопрофессиональному жюри, мэтрам классического искусства. Мы поздравляем победителя и ждем его в качестве солиста в нашем гастрольном туре, — отметил Президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов. — Ну а мы уже планируем следующий конкурс, и, возможно, он состоится тоже в Дубае.
Программа конкурсантов была самой разнообразной — это барокко, романтизм, современная академическая музыка, все выступления в полуфинале, это концерты Моцарта и композитора-резидента фестиваля InClassica, в рамках которого, собственно говоря, и проводится конкурс пианистов.
Победителю CLASSIC PIANO вручен чек на 100 000 евро. И уже в конце 2021 года лауреат отправится в мировое турне: Австрия, Армения, Азербайджан, Грузия, Германия, Венгрия, Италия, Израиль, Япония, Казахстан, Литва, Латвия, Мальта, Россия, Швейцария, Турция, США, Великобритания. Гонорар за этот тур — также 100 000 евро.
В жюри CLASSIC PIANO были приглашены композиторы, педагоги и звезды классического искусства. Среди них ректор Московской консерватории Александр Соколов, директор Школы им. Гнесиных Михаил Хохлов, Почетный профессор Парижской консерватории Мишель Берофф, а также композиторы и музыканты из Латвии, Великобритании, Италии, Германии, Австрии, США, Бельгии, Кореи, Израиля, Польши. Возглавлял жюри композитор, народный артист России Александр Чайковский.
На вопрос Sobesednik.ru, были ли споры в жюри касательно кандидатуры победителя, Чайковский объяснил, что дискуссии были приватными:
— Мы, разумеется, горячо обсуждали игру участников, но, так сказать, в кулуарах. Но после тура каждый ставил только свои оценки, потом листы у нас забирали и в итоге результат определило среднее арифметическое всех выставленных оценок. Я очень рад за Мирослава — он действительно был часто самый лучший. Но мне еще очень понравился японец Окадо из Франции. Он, на мой взгляд, очень перспективный. А вот Джеки Чанг, 13-летний вундеркинд из Великобритании, вообще, оказывается, считает себя в первую очередь композитором, и он действительно написал концерт. Но самое главное, что все финалисты очень талантливые. И у каждого из них есть возможность очень хорошего будущего.
Интересный нюанс конкурсного закулисья в том, что конкурсанты каким-то волшебным образом могли играть вообще без звука. Журналисты однажды заглянули в репетиционный зал — и замерли. Картина была сюрреалистическая — как будто в кино выключили звук: руки пианистов взлетают над клавишам инструментов, но слышны только тихие удары пальцев — собственную игру музыканты слышат в больших наушниках у них на головах.
Когда удавалось кого-то из конкурсантов, как говорится, поймать за кулисами, то мы неизменно слышали вариации о том, что CLASSIC PIANO — невероятно соревновательный, адреналиновый и интересный конкурс сильных конкурентов.
В итоге призовые места распределились так:
1 место — Мирослав Култышев (Россия)
2 место — Виктор Маслов (Россия/Великобритания) — 50 000 евро;
3 место — Су Джин Ча (Южная Корея/Австрия) — 25 000 евро;
4 место — Джеки Чанг (Великобритания) — 7 000 евро;
5 место — Минсунг Ли (Южная Корея/Германия) — 6 000 евро;
6 место — Жейюнг Ли (Южная Корея/Австрия) — 5000 евро;
7 место — Юки Амако (Япония) — 4 000 евро;
8 место — Козиро Окадо (Франция) — 3 000 евро.
— Это невероятный тёплый и по ощущениям близкий именно к концертному формату конкурс, — поделился впечатлениями с sobesednik.ru Мирослав Култышев после объявления итогов. — Все эти три недели мы ощущали себя связанными каким-то единством, и, конечно, этот день я буду вспоминать как один из самых главных дней жизни! Я безмерно благодарен Европейскому фонду поддержки культуры за организацию и поддержку классического искусства. «Есть музыка над нами», как сказал Осип Мандельштам, и все мы служим музыке… Самым сложным в конкурсе был сам конкурс, — продолжил отвечать на наши вопросы Мирослав, — было ощущение какого-то предельного вызова, который я сам перед собой поставил, приняв решение готовиться к соревнованию. Мне было важно преодоление. Понимаете, кто-то себя чувствует более уверено этом соревновательном бульоне, совсем как рыба в воде, а кто-то в меньшей степени уверен. Что касается программы всех четырёх туров, то она была беспримерно обширной — каждый конкурсант должен представить невероятный спектр репертуара: от барочной полифонии Баха через цикл венского классицизма со всеми остановками, романтизм 19-й века, музыку начала 20-го, а также классику Моцарта, Рахманинова, ну и, конечно же, концерт композитора-резидента Алексея Шора, который я играл абсолютно впервые, а между тем, овладение таким масштабным сочинением в семи частях требовало какой-то особой концентрации. И могу сказать, что к этому сочинению Шора я очень очень прикипел, так что эта музыка продолжает звучать во мне, она не отпускает.
По секрету скажем, что сам Алексей Шор ответ на наш вопрос о его симпатиях облёк, как и полагается, в деликатную форму: «Я очень большой поклонник Култышева, я и до конкурса был его большим поклонником, и очень рад за него».
Ну а поскольку победа здесь оказалась за Россией, нам сам бог велел расспросить об этом ректора Московской консерватории Александра Соколова:
— Гордитесь ли вы очередным триумфом русской школы? И будете ли приглашать лауреатов конкурса выступать в Консерватории?
— Безусловно, мы это будем делать. Это как раз наша традиция, когда на сцены знаменитых залов Консерватории выходят молодые исполнители, и мы, понимая, что это очень значимая страница биографии для них, включаем их в абонементные циклы и в сольные концерты. Что касается русской школы, то она благодаря таким конкурсам становится значительно разнообразнее, и это очень радует. У нас, разумеется, есть фундамент русской исполнительской школы, но сейчас появилась возможность такого перекрёстного опыления в других странах, с другими педагогами. Это стимулирует дальнейший рост. Вы, может быть, как раз заметили, что очень многие конкурсанты под двойным флагом выступали? И это не принадлежность паспорта, а это именно причастность к культуре тех стран, в которых они находятся. Особенно этот рост сказывается там, где идёт освоение классической школы. Владимир Ашкенази, великий музыкант, ныне почётный профессор Московской консерватории, одним из первых сказал, что он, будучи уже лауреатом Первой премии конкурса им. Чайковского, очень много приобрёл, контактируя с музыкантами, которые представляют другую культуру. И вот сейчас это плодотворное «опыление» доступно для очень многих талантливых музыкантов, и это дает результат. Это особенно, конечно, характерно для азиатского региона, потому что корейцы, китайцы, японцы — они практически все проходят через этот второй круг своего образования, в том числе и в России. У нас очень много иностранных студентов, это ещё одно свидетельство нынешнего времени.
Теги: #InClassica, #classicpiano, #музыка, #классическая музыка
Рубрика: Культура и ТВ