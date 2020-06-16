Рената Литвинова: "В России негласный матриархат"

С известной актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой, недавно снявшей очередную картину «Северный ветер», мне удалось пересечься в Ессентуках.

- Мне показалось, что время в этом пространстве остановилось и Ессентуки мне напомнили город из фильмов моего любимого режиссера Федерико Феллини, - делилась впечатлениями о городе Рената. - Любому творческому человеку нужна такая пауза, когда ему никуда не нужно и он никому не нужен.

- Ваш фильм «Северный ветер» многие называют манифестом феминизма. Что вы думаете об этом?

- Я не ассоциирую себя с феминизмом. Мне кажется, что в нашей стране в принципе существует негласный матриархат. Что-то случилось с нашими мужчинами… Женщины вынуждены брать все в свои руки и править этой территорией.

- И тем не менее тема сексуального насилия в нашей стране по-прежнему актуальна. Как вы относитесь к тому, что многие женщины сегодня публично признаются в том, что когда-то пережили насилие?

- Это ужасно. Когда взрослый мужчина склоняет к сексу девушку, и она не может ему отказать - это отвратительно. У меня в жизни такого не было, но представляю, как подобный кошмар может ранить на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, у нас не наказывают садистов и обидчиков, в полиции стараются не брать жалобы и к жертве нет никакого сочувствия. Всегда в этом случае говорят: «Насильник не виноват, виновата жертва, потому что она провоцирует». Мне кажется, что это неправильно. У нас очень много насилия в семье и много мужчин, которые считают, что имеют право бить и подавлять свою партнершу. Вокруг полно мужчин совершенно не уважающих женщин: посмотрите, как они отвратительно обращаются с женщинами на улицах, в метро, в общественных местах. А все потому, что у нас какая-то безнаказанность и избалованность со стороны мужчин. Скорее всего мы сами виноваты в том, что их так воспитали, нельзя воспитывать мальчиков в агрессии. И вообще ты воспитываешь мужчину не для себя, это не твой кавалер. Надо воспитывать мужчину, чтобы он любил, восхищался и берег женщин.