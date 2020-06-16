Рената Литвинова: "В России негласный матриархат"
Известная актриса и режиссер о сексуальном насилии и безнаказанности мужчин в России
С известной актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой, недавно снявшей очередную картину «Северный ветер», мне удалось пересечься в Ессентуках.
- Мне показалось, что время в этом пространстве остановилось и Ессентуки мне напомнили город из фильмов моего любимого режиссера Федерико Феллини, - делилась впечатлениями о городе Рената. - Любому творческому человеку нужна такая пауза, когда ему никуда не нужно и он никому не нужен.
- Ваш фильм «Северный ветер» многие называют манифестом феминизма. Что вы думаете об этом?
- Я не ассоциирую себя с феминизмом. Мне кажется, что в нашей стране в принципе существует негласный матриархат. Что-то случилось с нашими мужчинами… Женщины вынуждены брать все в свои руки и править этой территорией.
- И тем не менее тема сексуального насилия в нашей стране по-прежнему актуальна. Как вы относитесь к тому, что многие женщины сегодня публично признаются в том, что когда-то пережили насилие?
- Это ужасно. Когда взрослый мужчина склоняет к сексу девушку, и она не может ему отказать - это отвратительно. У меня в жизни такого не было, но представляю, как подобный кошмар может ранить на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, у нас не наказывают садистов и обидчиков, в полиции стараются не брать жалобы и к жертве нет никакого сочувствия. Всегда в этом случае говорят: «Насильник не виноват, виновата жертва, потому что она провоцирует». Мне кажется, что это неправильно. У нас очень много насилия в семье и много мужчин, которые считают, что имеют право бить и подавлять свою партнершу. Вокруг полно мужчин совершенно не уважающих женщин: посмотрите, как они отвратительно обращаются с женщинами на улицах, в метро, в общественных местах. А все потому, что у нас какая-то безнаказанность и избалованность со стороны мужчин. Скорее всего мы сами виноваты в том, что их так воспитали, нельзя воспитывать мальчиков в агрессии. И вообще ты воспитываешь мужчину не для себя, это не твой кавалер. Надо воспитывать мужчину, чтобы он любил, восхищался и берег женщин.
- Получается, что нужно в корне менять мужское воспитание. А как воспитывать современных девочек?
- В свое время бабушка мне говорила: «Цель женщины выйти замуж и сохранить до брака свою целомудренность» - а сегодня я такого не скажу, не вижу, чтобы она была сильно кому-то нужна. Осознаю, что все наши ценности остались в прошлом. Надо открывать какие-то новые ценности… Прямо какая-то дилемма… Я очень вдохновляюсь актрисами советского кино, например, Нонной Мордюковой, Фаиной Раневской. Очень нравится легендарная питерская актриса Татьяна Пилецкая. Это женщины с огромным жизненным багажом, у которых на лице отпечаталась необыкновенная жизнь. Нужно уметь красиво состариться и сохранить свою душу. Мне кажется, что это главное в воспитании девочек.
- Татьяна Пилецкая сыграла в вашем фильме «Северный ветер», как с ней работалось?
- Я очень люблю людей породистых, людей старой актерской школы, сейчас практически таких уже не осталось. Татьяна Львовна произошла из древнего рода: ее прабабушка была первая женщина офицер, которая после гибели своего мужа на войне с Наполеоном переоделась в мужчину и пошла воевать. Она дослужилась до какого-то чина. В бою ей оторвало руку, за что она была награждена. И после этого она еще вышла замуж и родила троих детей. Татьяна Пилецкая продолжатель славного рода. В том ее уникальность характера, ее «сверкучесть». Мне такие актрисы говорили, что существует «муза театра» и если ее предать, то она может покинуть навсегда. И я понимаю, что если ты служишь какой-то идее, то она тебя никогда не предаст, а любовь предаст.
- По поводу породистых людей. Вы тоже очень хорошо выглядите. В чем секрет вашей красоты и привлекательности?
- Я все время совершаю над собой усилия, чтобы хорошо выглядеть, но считаю, что не должно быть никаких перекосов. Есть люди, которые не выходят из зала и едят одну горошинку в день. Надувают себе какие-то плюшки вместо губ и при этом с ними совершенно не о чем говорить. Мне кажется нужен во всем гармоничный баланс. Что касается меня, то я заставляю себя заниматься спортом, стараюсь придерживаться диеты, так сказать, улучшаю свою оболочку… Вообще к себе я требовательна. Не помню, когда в последний раз ела картошку. И только где-то в поездке могу попросить себе чай с сахаром. Но скажу, что очень важно психологически ощущать себя привлекательной. Когда женщина толстая и ей не хочется надеть красивое платье, не хочется смотреть на свое отражение в зеркало - конечно, это угнетает. Поэтому крайне важно, чтобы ты сама себе нравилась. Это даже не для других, для себя важно.
- Вы всегда очень стильно одеты. Как вы относитесь к моде?
- Отношусь очень серьезно, так как мода - это часть кино и один из важных элементов съемочного процесса. Сегодня очень трудно найти для кино талантливых гримеров, мастеров по прическам, художника по костюмам. Я перебрала тонну людей и, представляете, никого нет… Эти места сегодня вакантны. Если у кого-то есть мечта попасть работать в кино, то надо идти поступать на художника-постановщика, художника-декоратора, на мастера по свету, звукорежиссера, вообще хороших специалистов в этой области крайне мало. Я, например, ждала своего художника-постановщика пока он закончит работу и не могла начать съемки. Что касается стиля, то моя дочь Ульяна в этом направлении больший профессионал. Она учится в Королевской Академии в Антверпене на дизайнера. Это очень серьезная и сложная школа, там был такой бешенный конкурс. Ульяна в будущем видит себя как дизайнера, и я уже сейчас с огромной радостью участвую в показах ее коллекций.
- Глядя на успешную маму и дочь, хочется спросить совет: как найти в этой жизни свое место?
- Вы знаете, иногда надо пойти против всех, чтобы найти свое место в жизни. Но печаль в том, что очень часто люди сами не знают, чего они хотят… Во-первых, необходимо понять свое предназначение и не бояться критики. Критика будет непременно, я сама с ней сталкиваюсь постоянно. Когда я в первый раз снялась в фильме Киры Муратовой, она в принципе меня открыла как актрису, (это был фильм «Увлечения»), то после выхода картины на экран, я читала рецензии и у меня чуть ли падали очки… Я думала: «Господи, как можно такое писать?!» Сыпались просто откровенные оскорбления. Мне было очень обидно, но я, несмотря ни на что продолжила дальше работать у великого режиссера, мы сняли шесть картин. Затем сама пришла в режиссуру. А когда я защищалась на сценарном факультете, одна редакторша говорила: «А вы вообще говорите по-русски?» Я не поняла ее вопроса. У нее сложилось личное мнение, что у меня не текст, а какой-то подстрочник. А я была готова отстаивать каждую свою фразу. В каком-то смысле подобный негатив, оскорбления меня закалили настолько, что я просто стала очень сильной. Никогда у меня не было такого, чтобы сразу сказали: «Какая ты талантливая и уникальная! Возьми деньги и иди работай». Я очень часто была в обструкции. Поэтому если вы чувствуете, что это ваша дорога, ни на кого не смотрите – верьте в себя. Нет никого сильнее, чем одержимые люди. За ними будущее.
Анжела Якубовская
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Рубрика: Культура и ТВ