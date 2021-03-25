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Как изменилась жизнь Екатерины Васильевой после ухода в монастырь

Жизнь в монастыре всегда подчинена строгим правилам, и это, как утверждают знакомые Васильевой, ей очень нравится

Фото: kino-teatr.ru

В конце прошлого месяца российская пресса бурно обсуждала решение актрисы Екатерины Васильевой уйти в монастырь и принять монашеский постриг. Теперь звезда отечественного кино носит имя матушки Василисы, которое дали ей при постриге в Троице-Одигитриевском женском монастыре Зосимова Пустынь, расположенном в Новой Москве. Разумеется, удивлению поклонников не было предела, однако впоследствии многие стали свыкаться с мыслью о том, что Васильева отныне монахиня. Более того, даже в окружении артистки многие указывают на то, что в своем новом статусе она полностью счастлива.

Между тем, жизнь в монастыре всегда подчинена строгим правилам, и это, как утверждают знакомые Васильевой, ей очень нравится. Сейчас она не может сделать без благословения буквально ни шагу.

Подруга актрисы Наталья Виноградова рассказала журналистам, что совсем недавно связывалась с ней, поговорив по телефону уже после пострига.

«Она поселилась в своей келье, полностью соблюдает устав монастыря. У нее послушание. То есть, она не может ничего делать без благословения. Я вчера ей звонила, она говорит, что для нее это счастье», - отметила Виноградова в эфире программы «Звезды сошлись», которая выходит на телеканале «НТВ».

В эфире той же программы показали также кадры с известной актрисой, снятые непосредственно на территории обители, которая отныне стала ее домом. Васильева на них запечатлена с молитвенником в руках и в рясе. Причем, передвигается матушка Василиса, опираясь на трость, вероятнее всего, дают о себе знать проблемы с ногами.

Фото: НТВ

К слову, в рамках той же передачи выступила дочь актрисы Валентины Талызиной, которая, в отличие от многих, не поддержала, а напротив, раскритиковала Васильеву. Наследница артистки пристыдила новоиспеченную монахиню за то, что она так и не признала своего внука Арсения перед уходом в обитель. «Если бы она на самом деле раскаивалась, то первое, что она должна была сделать – это прийти к своему внуку», - подчеркнула она.

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