В конце прошлого месяца российская пресса бурно обсуждала решение актрисы Екатерины Васильевой уйти в монастырь и принять монашеский постриг. Теперь звезда отечественного кино носит имя матушки Василисы, которое дали ей при постриге в Троице-Одигитриевском женском монастыре Зосимова Пустынь, расположенном в Новой Москве. Разумеется, удивлению поклонников не было предела, однако впоследствии многие стали свыкаться с мыслью о том, что Васильева отныне монахиня. Более того, даже в окружении артистки многие указывают на то, что в своем новом статусе она полностью счастлива.

Между тем, жизнь в монастыре всегда подчинена строгим правилам, и это, как утверждают знакомые Васильевой, ей очень нравится. Сейчас она не может сделать без благословения буквально ни шагу.

Подруга актрисы Наталья Виноградова рассказала журналистам, что совсем недавно связывалась с ней, поговорив по телефону уже после пострига.

«Она поселилась в своей келье, полностью соблюдает устав монастыря. У нее послушание. То есть, она не может ничего делать без благословения. Я вчера ей звонила, она говорит, что для нее это счастье», - отметила Виноградова в эфире программы «Звезды сошлись», которая выходит на телеканале «НТВ».

В эфире той же программы показали также кадры с известной актрисой, снятые непосредственно на территории обители, которая отныне стала ее домом. Васильева на них запечатлена с молитвенником в руках и в рясе. Причем, передвигается матушка Василиса, опираясь на трость, вероятнее всего, дают о себе знать проблемы с ногами.