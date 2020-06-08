"Боль просто невыносимая!". Соседов рассказал о мучениях на съемках нового шоу НТВ

Сергей Соседов стал телеведущим. В новом сезоне он будет вести собственное шоу на НТВ "За гранью". Съемочный процесс идет полным ходом. Впрочем, не все проходит гладко. Сергей уверяет: на площадке дают о себе знать проблемы со здоровьем.

- Переговоры с каналом длились несколько месяцев, - рассказывает Сергей. – Было много вариантов, каким будет мое шоу. Результат превзошел все ожидания. Это будет настоящий прорыв на телевидении. Необычная программа, в которой обсуждают не звезд, а судьбы простых героев. У меня порой дар речи пропадал от того, что я видел и слышал.

Соседов признается: съемки новой программы даются ему непросто. В июле, находясь в Беларуси, он разорвал ахиллово сухожилие. В результате музыкальный критик перенес операцию, от которой не может отойти до сих пор.

- Гипс мне уже сняли: теперь я хожу в немецком ортезе – специальном сапожке, - рассказывает Сергей. – Естественно, в кадре я не могу быть в нем: приходится надевать туфли. Съемка каждой программы длится примерно три часа. К концу нога так начинает болеть, что не передать словами! Каждый раз сильно опухает: стоять невозможно. Боль просто невыносимая!

Телевизионщики знают о проблеме Соседова, поэтому делают все, чтобы облегчить его страдания. В его гримерке установили даже диван, на котором Сергей отдыхает между съемками.

- В перерывах мне раскладывают этот диванчик, я снимаю туфли и ложусь, чтобы нога отдыхала, - говорит Соседов. – Боль понемногу стихает. А уже дома я прикладываю к ней лед, делаю компрессы со специальными мазями, которые мне выписали врачи. Но съемочный процесс такой напряженный, что мне некогда даже было дойти до аптеки, чтобы купить нужные препараты. Получается, что я из огня да в полымя. Приехал из Минска, где участвовал в шоу «Х-фактор», и сразу начал снимать новое шоу на НТВ.