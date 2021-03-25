76-летняя актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь и стала инокиней Василисой

Выходить в мир и сниматься в кино -только с благословления

Вообще, при женском монастыре, что расположен в подмосковном местечке Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь («Новая Москва»), бывшая актриса живет уже не первый год. И хотя монашеский постриг пока не совершала, но стала инокиней Василисой (живущая в уединении). Изредка ей разрешается покидать стены монастыря, но только с благословления настоятельницы. Рассказывают, что ей выделили отдельную келью, где она молится, и тщательно охраняют от любопытных глаз зевак и журналистов. К этому шагу Васильева шла давно. Она не раз признавалась, что раньше вела разгульный образ жизни, поэтому решила в церкви замаливать свои прошлые грехи. Она была послушницей в Толгском монастыре, затем служила казначеем в одном из московских храмов. При этом, иногда, с позволения духовных наставников, снималась в кино, тщательно выбирая роли. Возможно, мы ее еще увидим кино. Если на это даст благословление настоятельница монастыря.