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Виктор Шендерович: 80 лет Довлатову – мемуарное...

В конце восьмидесятых годов прошлого века Геннадий Хазанов поехал с концертами в Штаты – и встретился там с Сергеем Донатовичем

Фото: livejournal.com

Сегодня, 3 сентября, мог бы праздновать свой юбилей известный русский писатель Сергей Довлатов. В день его рождения российский журналист Виктор Шендерович рассказал историю о встрече с Сергеем Донатовичем.

«Уже 3 сентября, а значит - 80 лет Довлатову...

Мемуарное по этому поводу.

В конце восьмидесятых годов прошлого века Геннадий Хазанов поехал с концертами в Штаты - и встретился там с Сергеем Донатовичем. И (по крайней мере, так мне рассказывал Хазанов) Довлатов доброжелательно хмыкнул на пару моих ранних текстов типа "деревни Гадюкино" - и даже переспросил фамилию автора. Я, помню, ужасно возгордился тогда, узнав об этом...

А сегодня, пожалуй, тоже хмыкну - потому что, кажется, знаю, почему он переспросил.

За пару лет до встречи Довлатова с Хазановым фамилия "Шендерович" возникла в поздней повести Сергея Донатовича "Филиал": мой мифический однофамилец делает там доклад на вымышленном эмигрантском симпозиуме в Калифорнии (наверное, Шафаревичем навеяло эту фамилию). Выдумал ее, короче, Довлатов!

"Из-под волос", как у него же и сказано... 

А потом с этой выдуманной фамилией, откуда ни возьмись, материализуется настоящий человек. Вот он и хмыкнул.

Как сказано у Гоголя, "редко, но бывает"…», - пишет Шендерович в своем телеграм-канале.

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