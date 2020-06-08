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Телеведущий Андрей Норкин женился через год после смерти жены

Брачующиеся сначала обменялись кольцами, а после скрепили свой союз поцелуем

Фото: instagram.com

Сегодня стало известно о том, что известный российский телеведущий Андрей Норкин, хорошо знакомый широкой публике по работе в популярных политических ток-шоу, женился. Об этом сообщил сам журналист, опубликовав в социальной сети совместное фото с невестой, однако не став разглашать подробности.

Норкин опубликовал кадры из московского ЗАГСа, на которых он позирует рядом с невестой. Причем, новобрачные нарядись в полном соответствии с торжеством. На телеведущем строгий и сдержанный черный костюм с белой рубашкой и бабочкой, а на его избраннице – закрытое бежевое платье с блестящими туфлями.

Брачующиеся сначала обменялись кольцами, а после скрепили свой союз поцелуем. Пользователи социальных сетей оставили Андрею Норкину и его избраннице множество комментариев с поздравлениями. Многие также отметили, что журналист на опубликованных снимках выглядит счастливым.

Впрочем, от самых внимательных подписчиков не ускользнула и столь пикантная подробность, что 53-летний Норкин связал себя узами брака с другой женщиной как раз через год после смерти его супруги.

Стоит напомнить, что в браке с Юлией Норкиной телеведущий прожил почти три десятка лет. Коллеги и друзья называли их семью примером для многих. Тем более, что чета Норкиных вместе работала и добивалась успехов, однако в какой-то момент супруга журналиста решила больше уделять внимание дому и семье, тем временем он продолжал продвигаться вверх по карьерной лестнице.

Юлия Норкина ушла из жизни летом минувшего года.

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