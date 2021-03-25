Старая сказка на новый лад: "Легенда о Зеленом Рыцаре" Дэвида Лоури

Основанный на широко известной на Западе легенде XIV века «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» фильм рассказывает о племяннике короля Артура сэре Гавейне, который грезит о славных подвигах и рыцарстве, однако все свое время проводит в борделях. В Камелоте наступает Рождество, и, словно в сказке, на пиру у короля появляется загадочный Зеленый Рыцарь, будто бы вышедший из кинофильмов Гильермо дель Торо. Незваный гость предлагает собравшимся игру: тот, кто осмелится нанести ему удар, ровно через год должен получить ответный. Храбрецом (или глупцом, тут уж как посмотреть) оказывается сэр Гавейн, который сносит Рыцарю голову с плеч и на следующее Рождество отправляется в путь, чтобы сдержать данное обещание.

Режиссер Дэвид Лоури, известный многим по семейному блокбастеру «Пит и его дракон» и удивительному британскому хоррору «История призрака», мечтал экранизировать легенду о Зеленом Рыцаре еще со времен колледжа. Тогда, по его же словам, у него не было достаточного опыта для работы со столь серьезным материалом, поэтому осуществил он свою мечту лишь спустя двадцать лет.

Если вы ожидаете от фильма чего-то вроде «Меча короля Артура» Гая Ричи или «Артура и Мэрлина» Ника Сэмюэла, то можно сразу проходить мимо. «Легенда о Зеленом Рыцаре» не похожа на типичные блокбастеры о Рыцарях Круглого стола. В ленте Лоури не встретить ожесточенных сражений и динамичного повествования, а цель самого рыцаря не сфокусирована лишь на том, чтобы в финале заполучить руку и сердце возлюбленной. Режиссер хотел сделать характер сэра Гавейна наиболее близким современной аудитории. Поэтому Лоури вводит понятие «новой маскулинности». Главный герой изначально далеко не идеален. Он — повеса, который удостоился чести сидеть за Круглым Столом, хотя он для этого ничего не сделал. Когда Гавейн отправляется в путь, то в процессе прохождения испытаний вся напускная мужественность героя испаряется, открывая перед зрителем неопытного и, более того, напуганного ребенка. Двойственность персонажа — его бравада и любопытство, стыд и неуверенность — неотъемлемая часть фильма, двигатель сюжета, который неизвестно куда повернет в следующую минуту. Так «Легенда о Зеленом Рыцаре» из рыцарского романа превращается в историю взросления.

Конечно, Дэвид Лоури допускает вольности с исходным материалом, но, тем не менее, он искусно сплетает элементы и символы из средневековой классики и создает такую же богатую текстурой и слоями картину, как и ее первоисточник. Помимо темы внутреннего становления рыцаря и размышлений о настоящей природе рыцарства, в фильмы также прослеживаются мотивы противостояния человека и природы, христианства и язычества, мужественности и женственности.

Лоури создает историю не с помощью диалогов, а с помощью визуального повествования. Каждый кадр, без преувеличения, — отдельное полотно, наполненное символикой, которую нелегко разгадать без целостного изучения эпохи в целом и произведения — в частности. Так же, как и в «Истории призрака, режиссер размывает грань между фантазией и реальностью: игра со светом и тенью, вязкая палитра, преобладающим цветом которой выступают разные оттенки зеленого (цвет природы и символ ее увядания), медитативное повествование, благодаря которому дух чего-то мистического и потустороннего ощутим еще больше, задумчивая партитура — все создает в «Зеленом Рыцаре» галлюцинаторную, а порой и вовсе жуткую атмосферу, так и норовящую сбить зрителя с толку, заставить его задуматься: а может быть все, что происходит с сэром Гавейном — всего лишь дурной сон?

Попытки разобраться в ленте Лоури, которая не дает ответов, однозначно, может свести с ума, если вы — от слова совсем — не знакомы с легендой и древним валлийским фольклором. В некоторых моментах повествование кажется излишне растянутым (сцену, где Дев Патель едет на лошади, выдержит настоящий терпила), лента вне контекста выглядит рваной, а несколько из ее героев и вовсе вызывают недоумение и вопрос, для чего зритель должен был с ними познакомиться. Флэшфорвард в финале же, наоборот, выглядит очень уж типичным и предсказуемым, поэтому по окончании картины зритель может выйти из зала с легким чувством того, что его обвели вокруг пальца.

«Легенда о Зеленом Рыцаре» Дэвида Лоури уже разделила аудиторию на два лагеря: одни ленту всячески хвалят, другие — корят. К кому отнесете себя вы — решите после просмотра. Но увидеть «Легенду», однозначно, стоит, хотя бы один раз. Она это заслужила.