Сегодня в театре «Ромэн» проходила церемония прощания с известной актрисой кино и театра Тамиллой Агамировой. Народная артистка скончалась два дня тому назад, всего через два месяца после того, как из жизни ушел ее любимый супруг Николай Сличенко. Знакомый семейства объяснил причины скоропостижной смерти артистки.

Стоит отметить, что Тамилла Суджаевна скончалась на 94-м году жизни после продолжительной болезни. Между тем коллега актрисы и хороший знакомый семьи уверен, что ее за собой «позвал Николай Алексеевич», который якобы хотел как можно скорее воссоединиться с любимой женой в ином мире.

«Тамилла скончалась 1-го числа месяца, а Николай – 2-го. То есть, он позвал ее. Это ведь был необыкновенный союз», - приводит его слова «Стархит».

Примечательно, что Агамирова была не первой женой Николая Сличенко. При этом в браке пара родила и воспитала троих детей, а вместе они прожили более шести десятков лет.

Знакомство будущих супругов, к слову, произошло в том же театре «Ромэн». В течение длительного периода времени Сличенко ухаживал за горделивой красавицей, всеми силами добиваясь ее расположения. И в результате ему все-таки удалось это. Образованный впоследствии двумя артистами союз стал для многих настоящим примером.