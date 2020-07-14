В столичный Московский художественный театр имени Чехова съезжался посвежевший и похорошевший после лета бомонд. Заезжали с того самого участка Камергерского переулка, который в своё время доставил немало неприятных мгновений Игорю Вернику. Но теперь проезд в МХАТовский дворик разрешён официально, никто ничего не нарушает.

Артисты первого ряда радостно улыбались вахтёрам и гардеробщицам. Поцелуи, объятия, светское общение…

Ирина Пегова буквально бегала по рядам, чтобы всех расцеловать. Не меньше светились от счастья Алексей Кравченко и Анатолий Белый. Фотографы толпились у Филиппа Янковского и Паулины Андреевой.

Восседавший в первых рядах Игорь Золотовицкий (без маски) спрашивал у суетливо бродившего в проходе Евгения Арсеньевича Киндинова (в маске):

- Ты вакцину сделал?

- Нет.

- Почему? Нет, я… (И показал жестом, что спрашивает из любопытства, а не в качестве претензии)

- Не хочу.

Объяснять своё вакцинно-ковидное мировоззрение развёрнуто Киндинов не стал, тем более что на подходе был Сергей Женовач, который поздравил всех с началом 124-го сезона, получил в ответ овации, отчитался, что в 123-м выпустили шесть премьер (это немало) и обозначил планы на ближайшее будущее.

Сообщение о том, что первая ласточка сезона будет называться «Враки или завещания барона Мюнхгаузена» (пьеса и постановка Виктора Крамера при активном участии Константина Хабенского, который Мюнхгаузена и сыграет), прервала опоздавшая Ирина Мирошниченко. Актриса сорвала самые бурные аплодисменты: она тяжело перенесла коронавирус и не выходила на сцену полтора года.

Позже в кулуарах признавалась, что не может без слёз вспоминать этот период, и не будет, потому что иначе потечёт тушь. А опоздала из-за московского трафика: «Стояла в пробке. Невозможно повернуть». «Ну вот, Ирина Петровна сорвала все планы», - пошутил кто-то из коллег из зала.

Опоздал и Станислав Любшин, и тоже получил от коллег свою порцию оваций. Кажется, только ради этого стоит опаздывать на сбор большим артистам.

Помимо Мюнхгаузена, в МХТ идёт работа над спектаклем «Вальпургиева ночь» по пьесе Венедикта Ерофеева. Егор Перегудов займётся «Сирано де Бержераком». «По традиции нужен спектакль, где будут танцы и песни», - сказал худрук, имея в виду мюзикл с интригующим названием «Сверхновый человек, или второе пришествие Гагарина». Спектакль Юрия Бутусова по «Адаму и Еве» Булгакова наверняка станет хитом МХТ. Найдётся место и Пелевину: постановка по «Омон Ра» ожидается на Малой сцене.

Завершил свой спич Сергей Женовач цитатой из Станиславского: «Выпроваживайте за двери ваших гостей - зависть, сомнения, неуверенность, страх и открывайте, распахивайте двери для радости. У вас много причин радоваться».

Позже в фойе театра журналисты расспросили Сергея Женовача о причинах исчезновения из афиш спектаклей Константина Богомолова.