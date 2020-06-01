Куда пойти на выходные 3-5 сентября

Концерты: Russian Woodstock на ВДНХ

В первые выходные сентября снова «Русский Вудсток» на ВДНХ. Лариса Долина, «Воскресение», Николай Носков, Ольга Кормухина, Алексей Белов («Парк Горького»), Дмитрий Четвергов, Crossroadz и другие будут попеременно выступать на двух площадках – Зеленом театре и Доме культуры. Организаторам удалось крайне сложное – собрать зарубежные коллективы: Alex Carlin Band (США), Tony Watkins & Smokebreakers (Ирландия), OUDIMA (Нигерия, Камерун, Куба), «Оркестр интуитивной музыки» (Израиль)… Скептики, конечно, посмеиваются над названием – ну не похоже это на Вудсток, но, с другой стороны, о полноценных и мощных музыкальных опен-эйрах в коронавирусную пору мы можем только мечтать: второй сезон кряду они отменяются. А на ВДНХ потихоньку оформляется свой формат, и меломаны должны его оценить.

4-5 сентября. Москва, ВДНХ