Куда пойти на выходные 3-5 сентября
Где и как культурно встретить осень: три совета от Sobesednik.Ru
Концерты: Russian Woodstock на ВДНХ
В первые выходные сентября снова «Русский Вудсток» на ВДНХ. Лариса Долина, «Воскресение», Николай Носков, Ольга Кормухина, Алексей Белов («Парк Горького»), Дмитрий Четвергов, Crossroadz и другие будут попеременно выступать на двух площадках – Зеленом театре и Доме культуры. Организаторам удалось крайне сложное – собрать зарубежные коллективы: Alex Carlin Band (США), Tony Watkins & Smokebreakers (Ирландия), OUDIMA (Нигерия, Камерун, Куба), «Оркестр интуитивной музыки» (Израиль)… Скептики, конечно, посмеиваются над названием – ну не похоже это на Вудсток, но, с другой стороны, о полноценных и мощных музыкальных опен-эйрах в коронавирусную пору мы можем только мечтать: второй сезон кряду они отменяются. А на ВДНХ потихоньку оформляется свой формат, и меломаны должны его оценить.
4-5 сентября. Москва, ВДНХ
Кино: немецкая фантастика «Чужая Земля»
Глобальное потепление на планете, похоже, глобально вдохновляет режиссёров на экранизацию апокалиптических сценариев. У режиссера и соавтора сценария «Чужой Земли» Тима Фельбаума наша планета оказывается полностью покрытой водой. Одну из планет удаётся колонизировать самым «блатным» землянам. Но атмосфера нового пристанища не располагает к размножению. На Землю отправляют космический шаттл, в задачу экипажа входит попытка оценить возможность возвращения всех обратно, чтобы каким-то образом начать новую жизнь. Но шаттл терпит крушение, выживает только одна девушка, от которой и зависит теперь, сможет ли человечество выжить.
В кинотеатрах со 2 сентября
Выставка: Шишкин в Русском музее
Окончательно попрощаться с летом будет правильно на выставке работ пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина в Петербурге в Русском музее. Представлено более ста работ прославленного художника с пейзажами от Дюссельдорфа до Крыма и Елабуги. Леса, рощи и скалы. Помимо акварелей, станковых графических работ, штудий, карандашных эскизов композиций, авторских офортов и литографий на выставке будут представлены десятки малоизвестных живописных картин и этюдов мастера лесного пейзажа из фондов музея. Экспозиция позволит сопоставить подготовительные материалы художника с его завершенными полотнами. В числе прочих экспонатов – ранний автопортрет художника.
До 15 ноября. СПб, Русский музей, Корпус Бенуа
Теги: #Лариса Долина, #группа Воскресение, #ВДНХ, #Кино, #Русский музей
Рубрика: Культура и ТВ