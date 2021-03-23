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Юрий Куклачев об обвинениях в жестокости: "Они даже не понимают, сколько добра я делаю"

В интернете появился видеоролик, где известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев отказался взять бездомную кошку. На него тут же посыпались обвинения в жестокости.

Фото: Андрей Струнин/Sobesednik.ru

- Это же подстава, - возмущается в разговоре с Sobesednik.ru Юрий Дмитриевич. – Эти «зелёные» уже давно ищут, как бы меня подставить, но не получается у них снять, как я якобы мучаю животных.

И вот сделали такой видеомонтаж.  На автозаправке ко мне подошёл какой-то мужик, начал со мной говорить про мой Театр кошек. Затем протягивает кошку, которую только что вытащил из какой-то трубы. Ко мне каждый день подходят по десять человек и предлагают кошек. Ну, что у меня питомник что ли?! И вот они смонтировали ролик, как я отказываюсь от кошки, её грустные глаза на фоне трагической музыки.

Под этим роликом в интернете я подписал, что спасибо им хотя бы за то, что отвезли эту кошку в ветеринарную клинику. Хотя бы сделали доброе дело. Они даже не понимают, сколько добра я делаю, как помогаю животным и учу детей доброте!

- Юрий Дмитриевич, скоро выборы в Государственную думу, может, вам стать, например, депутатом, и «учить доброте» уже на законодательном уровне?

- Я всегда хожу на выборы, потому, что не желаю, чтобы мой голос кто-то использовал. Но сам в политике быть не хочу. Ни в коем случае! Я – честный человек. Слово ПОЛИТИКА начинается на букву П. Это не хорошо! Предательство, Преступление и так далее. Я занимаюсь тем делом, которое мне нравится. Политик же делает одно, а думает другое. Я так не смогу.  

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