Светлана Крючкова про Евгения Леонова: "К таким "штучным" артистам нужно относиться бережно при жизни"

«Винни-Пух не умер. Сегодня вечером он идет в гости!»

Однажды на гастролях в Новосибирске Евгений Леонов вместе с актером Александром Лазаревым заглянул в ресторан отобедать. Только сели, тут же перед ним появился некий армянин, который заявил: «Женя, вы мой любимый артист! Для вас я накрыл столик, присядьте, пожалуйста!» Артисты пересели за столик поклонника. Во время беседы выяснилось, что мужик этот не видел НИ ОДНОГО фильма с Леоновым, а знал артиста только по мультфильму о Винни-Пухе. Евгений Павлович, когда рассказывал эту историю, грустно улыбался. Признался, что обижается, когда зритель вспоминал лишь его смешного медвежонка. Всего Евгений Павлович переиграл в кино около ста ролей. Режиссеры знали: если в фильме снимается Леонов, значит, успех обеспечен. А сам артист во время каждой работы сомневался, долго вдумывался в роль, да и потом, после выхода кинокартины, не мог успокоиться. Например, считал, что неудачно сыграл в фильме «О бедном гусаре замолвите слово». Говорил: «Я как-то выпадаю из кинокартины». Да и зрители писали ему письма, мол, «Дядя Женя, зачем вы там сыграли, вы же умираете в конце фильма!»

Он уже умирал однажды. В Германии во время гастролей «Ленкома» у артиста случились подряд два инфаркта. Врачи думали, не выживет. А он выжил. Приехал в Москву и заявил в театре: «Давайте скорее репетировать. Мне врачи сказали - сердце нужно разрабатывать, а то мышца атрофируется!» Его спрашивают коллеги: «Это кто вам такое мог сказать?» «Да немецкие врачи. Они, правда, лопотали не по-нашему, но я их понял именно так».

И он играл, ездил с концертами. Актриса Светлана Крючкова со слезами делилась после смерти Леонова:

- В последние годы Евгений Павлович горестно рассказывал мне, как Марк Захаров занимает в своих спектаклях лишь тех, кто умеет петь и танцевать. «А я же не прыгающий, - говорил Евгений Павлович. - Не для кордебалета. Вот и не у дел!» Думаю, к таким «штучным» артистам нужно относиться бережно при жизни. Если бы Евгений Павлович был материально обеспеченным человеком, он не работал бы так на износ, не ездил бы, уже больной, после инфаркта, с концертами по стране. Его же совсем загнали! У нас в доме хранится Библия, которую подарил Евгений Павлович моему сыну. На ней надпись: «Малыш Митька, ты, наверное, не знаешь меня, но в фильме «Большая перемена» твоя мама была моей дочкой. Получается, и мы с тобой родные люди. Твоя мама - прекрасная актриса, ты это сам поймешь, если попросишь ее прочитать тебе стихи. Будь счастлив! Винни-Пух - Леонов!»

Евгений Павлович умер в конце января 1994 года в возрасте 67 лет. В тот вечер он собирался на спектакль и упал в прихожей, стало плохо с сердцем. Рассказывали, что в тот день его партнер по «Поминальной молитве» Александр Абдулов объявил Леонову, что вместо него впервые в спектакле сыграет Александр Лазарев-младший. Дескать, втайне он репетировал роль с молодым артистом. Леонов так переживал за спектакль, за эту замену, что не выдержало сердце.

Драматург Григорий Горин рассказывал, как в день смерти Леонова он наблюдал на улице такую сцену. К играющему мальчику подошла мама и сказала: «Умер Евгений Леонов». «Этого не может быть! Винни-Пух не умер. Сегодня вечером он идет в гости!» - ответил мальчик. В этот день действительно по телевизору показывали мультфильм «Винни-Пух идет в гости».