Вчера, в 21:27

Спектакли Богомолова снимают с репертуара МХТ им. Чехова

Об этом режиссёр сообщил на своей странице в Facebook. Информацию подтвердили в пресс-службе театра

Фото: Facebook Константина Богомолова

Табаков сделал все, чтобы эти спектакли жили долго и счастливо

Режиссер Константин Богомолов, художественный руководитель театра на Малой Бронной и по совместительству – супруг скандально известной Ксении Собчак объявил, что его спектакли убирают из репертуара МХТ. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях:

«Это важное сообщение для всех моих друзей и всех, кому дороги эти два спектакля.

"Идеальный муж" по решению руководства МХТ будет сыгран 8 и 13 сентября в последний раз. "Карамазовы" вроде в ноябре ещё будет один раз. На этом все. Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и, надеюсь, не только для меня спектаклями. И особое спасибо Олегу Павловичу [Табакову]. Он сделал все, чтобы эти по сей день аншлаговые постановки жили долго и счастливо.

Любимые артисты! Команда! Я буду с вами все эти вечера, и мы будем радоваться и совсем чуть-чуть грустить» - такое послание сделал Богомолов своим поклонникам.

Фото: Facebook Константина Богомолова

Информацию об этом подтвердили и прокомментировали в пресс-службе театра: «На смену старым спектаклям приходят новые – это естественный процесс».

Пока остаются в репертуаре еще два спектакля Константина Богомолова: «Три сестры» и «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025».

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