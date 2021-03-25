Москвичи смогут обменять 2 кг мусора на концерт Дианы Арбениной
С 6 по 12 сентября в Москве пройдет акция "Чистое искусство"
Фонд Юрия Розума при поддержке Грантов мэра Москвы проведет в столице акцию «Чистое искусство».
Жители города смогут сдать от двух килограммов вторсырья (стекло, пластик, алюминий, бумага) в один из пунктов, указанных на сайте проекта. В обмен они получат эко-билет, который можно будет использовать для того, чтобы пройти на городские выставки, лекции, мастер-классы.
«В том числе по эко-билету можно отправиться на концерты: певицы Mary Gu, рэп-исполнителя ST, Дианы Арбениной, Риты Дакоты, Таши Тарусовой, групп “Танцы Минус”, “Мельницы”, “Сургановой и Оркестра” и других», – говорится в пресс-релизе проекта.
Бонусные привилегии с эко-билетом можно получить и в спортивных комплексах Москомспорта.
- Также среди партнеров проекта: центр цифрового искусства Artplay Media, Центр Документального кино, Московский театр мюзикла, образовательный проект Level One, Еврейский музей и центр толерантности, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей С. А. Есенина, Музей Михаила Булгакова, концертное агентство «Мельница».
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