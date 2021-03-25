Акция "Первоклассный читатель" – 2021

Более 200 детских кружков и студий найдут родители столичных первоклассников на сайте городской акции «Первоклассный читатель».

Нужный кружок или студию, организованные в библиотеках Москвы, можно выбрать по каждому из городских округов в одном месте и там же зарегистрироваться для участия.

С 1 сентября по 31 октября 2021 года библиотеки столичного Департамента культуры организуют акцию «Первоклассный читатель», которая проходит для первоклассников Москвы, их родителей и учителей в комбинированном формате онлайн и офлайн.

Акция проводится в шестой раз, в прошлом году в ней приняло участие более 12 тысяч человек, 154 первых класса из 43 школ Москвы с одной стороны, и все Централизованные библиотечные системы (ЦБС) столицы с другой.

В этом году в акции также задействованы все ЦБС Москвы. Участникам «Первоклассного читателя» представится шанс узнать о том, какие возможности даёт современная библиотека маленьким читателям и взрослым наставникам. Их немало - в библиотеке можно не только бесплатно прочесть новую книгу, поучаствовать во встречах с писателями или поработать в интернете, всё это москвичам стало уже привычным и знакомым, но кроме того, школьники могут записаться на развивающие занятия, а также в кружки и студии.

Там же для первоклассников и их родителей представлены рекомендательные списки литературы, которые подготовили специалисты Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара.

В списки для детей вошли книги о том, сколько удовольствия может подарить чтение. Например, одна из последних новинок этого года – «Любимая книжка Чарли Кука» Джулии Дональдсон. Герои новой, как всегда смешной и очень красочной книги от создателей неповторимого Груффало - пираты и призраки, рыцари и драконы, полицейские и воры, три медведя и зеленые человечки из космоса, голодный крокодил, ученая лягушка. В ней каждая история по остроумно придуманной цепочке ведет от одной к другой много раз, пока читатель снова не оказывается в комнате мальчишки по имени Чарли Кук, где всё и начиналось.

Книга Бенедикта Карбонейла «Почитай мне книжку!» рассказывает о том, как скучно жить, когда не умеешь читать. Главный герой этой книги - волк, который очень хочет научиться читать. Ведь в книгах написано столько интересного.

А главная героиня сказки под названием «Точка с ошибкой» - маленькая Точка, живущая в тетради в линейку. Писательница Анна Тараска рассказала о Точке, которая хочет, когда вырастет, стать точкой над «i». Ну а пока что она любит кувыркаться, висеть вниз головой на верхней линейке и играть с весёлой кудлатой Ошибкой, которая забрела когда-то на их страницу. Но вот однажды Ошибка исчезает. И чтобы отыскать любимую подружку, Точке приходится отправиться в неведомое – за пределы родной тетради.

Для родителей специалисты Гайдаровки также подготовили свой список. В него вошли книги о том, как адаптировать ребенка к школе, литература о психологии и воспитании маленького школьника. Такие как «Школьники «ленивой мамы» Анны Быковой, «Вертикальный прогресс. Как сделать так, чтобы дети полюбили школу» Дмитрия Чернышева, «Как легко учиться в младшей школе! От 7 до 12» Шамиля Ахмадуллина и многие другие.

Зашедших на страницу «Первоклассного читателя» ждет розыгрыш нескольких настольных игр, а также читательский дневник, который можно будет скачать и заполнять записанными или зарисованными впечатлениями о книгах, а еще карточка первоклассника с привилегиями от партнеров акции и подарки юным читателям и их родителям от книжных сервисов Bookmate и Storytell – промокоды на бесплатные подписки.

Кроме того, с 1 сентября по 31 октября 2021 года педагоги, школьные библиотекари, родители смогут оставить на сайте заявку на проведение библиотеками специальных мероприятий для первых классов в офлайн или онлайн формате, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В число таких мероприятий входят, например, экскурсии по библиотеке с рассказом о её возможностях и оформлением читательских билетов. Обзоры книжных новинок или рассказ о творчестве любимого писателя с виртуальной книжной выставкой и списками для чтения первоклассникам. Мастер-классы, викторины, квизы, квесты для детей; пробные занятия в различных клубах, кружках, лабораториях; а также посещение выставок, кинопоказов и спектаклей, организованных в библиотеках.

Всю полную информацию о предлагаемых мероприятиях как для взрослых, так и для целых классов, можно посмотреть на сайте акции http://www.gaidarovka.ru/perviy-chitatel.