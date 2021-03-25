Группа "Тараканы!" выпустила анимационный клип о больной раком женщине и ее сыне

Панк-рок-группа «Тараканы» выпустила клип на песню «Три ампулы морфина» с последнего альбома «15 (Худым и злым)». Видеоряд представляет собой зарисовки из жизни мужчины с момента беременности его матери до тех лет, когда он ухаживает за больной раком мамой.

Солист группы Дмитрий Спирин признался, что работа посвящена его матери, которая ушла из жизни летом 2018 года.

«Примерно за три года до того она стала лежачей больной, кости и суставы не выдерживали нагрузки от химиотерапии и ломались, – рассказывает Дмитрий в комментарии, предоставленном пресс-службой, – Тогда же ей была назначена обезболивающая терапия, тот самый морфин, который появился в тексте песни.

После ее кончины осталось немало препаратов, в том числе редких в нашей стране или дорогих. Таких, которые в любом случае могли бы помочь тем, кто еще борется. Идея о том, что иногда все, что остается нам от наших близких (кроме светлых воспоминаний и сожаления о не излитой на них до конца нашей любви) — это несколько ампул с когда- то столь нужными для них лекарствами, показалась мне достойной для того, чтобы лечь в основу текста песни».