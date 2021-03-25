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Группа "Тараканы!" выпустила анимационный клип о больной раком женщине и ее сыне

Песню "Три ампулы морфина" солист группы Дмитрий Спирин посвятил своей ушедшей из жизни матери

Фото: скриншот

Панк-рок-группа «Тараканы» выпустила клип на песню «Три ампулы морфина» с последнего альбома «15 (Худым и злым)». Видеоряд представляет собой зарисовки из жизни мужчины с момента беременности его матери до тех лет, когда он ухаживает за больной раком мамой.

Солист группы Дмитрий Спирин признался, что работа посвящена его матери, которая ушла из жизни летом 2018 года.

«Примерно за три года до того она стала лежачей больной, кости и суставы не выдерживали нагрузки от химиотерапии и ломались, – рассказывает Дмитрий в комментарии, предоставленном пресс-службой, – Тогда же ей была назначена обезболивающая терапия, тот самый морфин, который появился в тексте песни. 

После ее кончины осталось немало препаратов, в том числе редких в нашей стране или дорогих. Таких, которые в любом случае могли бы помочь тем, кто еще борется. Идея о том, что иногда все, что остается нам от наших близких (кроме светлых воспоминаний и сожаления о не излитой на них до конца нашей любви) — это несколько ампул с когда- то столь нужными для них лекарствами, показалась мне достойной для того, чтобы лечь в основу текста песни».

Тараканы! — Три ампулы морфина | OFFICIAL VIDEO | 2021 | 0+

Музыкант отмечает, что изначально не планировалось делать клип на эту композицию, но в итоге именно она стала самой заметной на альбоме: «Тема ее, как оказалось, также близка, к сожалению, слишком многим. В результате появилась идея снять видео о том, как порой в течение нашей жизни мы меняемся с нашими родителями ролями: сначала мы маленькие и беспомощные и они делают все, чтобы помочь нам крепко встать на ноги, а потом с ними происходит что-то, что делает их жизнь невозможной без нашей помощи», – объясняет Дмитрий.

В итоге клип представляет собой не только историю, полную драматизма, но и несет социальную функцию. В конце видео появляется номер бесплатной горячей линии службы помощи онкобольным «Ясное утро»: 8 800 100 0191. Среди прочего, эта НКО помогает близким, ухаживающим за больными раком, снять тревожность и уменьшить уровень стресса.

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