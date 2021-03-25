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"Девы": ключевой урок детских трагедий

Литературный обозреватель Sobesednik.ru – о новой книге писателя Алекса Михаэлидеса

Аатор знаменитого «Безмолвного пациента» Алекс Михаэлидес написал «Девы» — крепкий по сюжету, насыщенный по описаниям и поистине завораживающий по погружению высокоинтеллектуальный триллер, сочетающий в себе психологию с детективом, а мифологию — с современной реальностью.

Учёные, психи, красавицы, предатели, возлюбленные — этот яркий клубок с разноцветными нитями зависимостей и воткнутыми в него спицами убийств будет разматываться всё быстрее. И в конечном итоге, конечно, выяснится, что это вовсе не ослепительный профессор Эдвард Фоска убивает своих потрясающих студенток, да и культ древнегреческих драматических мифов здесь, естественно, ни при чем (да и в целом они, многажды внесённые на обложку, тут не очень-то «отыгрывают»). Однако от ошеломляющих ответов на вопросы «кто» и «почему» захочется немедленно перечитать «Дев» ещё раз.

Впрочем, за изяществом науки и расчётливостью убийств куда ценнее разглядеть главный урок психологии от Михаэлидеса — о том, как важно общаться со своими детьми, чтобы их взрослая жизнь впоследствии не дала бы нескрываемую и непоправимую трещину. Ведь дети, в конечном счёте — и это открытие тоже дарит книга — подсознательно готовы на всё, чтобы их любили... 

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