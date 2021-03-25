"Оставь мир позади": шестеро в Конце света

Эта книга — роман-выбор о том, как поведёт себя каждый из членов двух семей — представителей разных социальных классов, разного рода занятий, разного уровня интеллекта и разных поколений — внезапно оказавшихся вместе в переломный для планеты момент. И это, конечно, не литературный блокбастер, с чудесным и героическим вырыванием на волю и последующим осыпанием наградами, а тонкая психологическая драма, раскрывающая и препарирующая всех её участников.

Всегда ли надо сбиваться в стаи, как животные, перед лицом опасности? Храбрость в этот период — это героизм или лишь невозможность и неспособность отвернуться? Ощущать себя живым, зная о близости смерти, — это что-то сродни работе или просто свобода насладиться концом, что бы он ни принёс? И, наконец, гибель — это катастрофа или просто жизненный цикл, лишь замещение старого на новое?

Алам вынуждает дилеммы морали и дилеммы безопасности, а заодно и их носителей, мутировать под давлением обстоятельств. И, сдабривая читателя постоянными намёками как на трагичную концовку, так и на то, что за стенами дома происходит вовсе не то, что каждый из его обитателей себе нафантазировал, предлагает всем героям их собственные ответы.