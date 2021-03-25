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Почему сериал "Коса" не лучше "Метода" и "Хрустального"

Новый кинопродукт от Цекало разочаровал больше, чем предыдущие

В онлайн-кинотеатре Kion вышли первые две серии нового сериала «Коса» про поиски маньяка. Корреспондент Sobesednik.ru посмотрела их и пришла к выводу, что даже преданным поклонникам «Метода», «Хрустального» и «Триггера» он может не понравиться.

«Коса» – детище продюсерской компании «Среда» Александра Цекало, который явил «Метод», «Хрустальный», «Триггер» и другие российские триллеры. В основе сюжета – следователь СК Калининградской области Ева Кайдас (Линда Лапиныш), которая ловит маньяка, убивающего молодых девушек. Предположительно это некий Жнец, который был активен тридцать лет назад. В расследовании ей помогает телеведущий Роман Рахманов из Москвы (Александра Горбатов), который написал про Жнеца книгу и почти поймал его.

В триллерах про маньяков трудно избежать клише, и сценаристы с этой задачей справились на единицу по пятибалльной шкале. Будьте готовы к тому, что вам преподнесут набор самых затёртых штампов: маньяк убивает молодых и красивых; оставляет на трупах лилии; следователь Ева – сильная женщина, красивая и суровая, живущая работой; герои на пару ищут правду и совокупляются…

Сценарий в целом оставляет желать лучшего: диалоги плохо прописаны, герои неживые, марионеточные, сюжетная линия хромает. Но хуже всего, что создатели увлекались созданием красивого мира, идеальной картинки: следователь Ева ездит на машине за 30 миллионов рублей и живёт в недешёвом домике на балтийском берегу, пользуется только техникой известной компании. К чему весь это шик-блеск – непонятно.

Линда Лапиныш с её латвийскими корнями – наверное, лучшая кандидатура на роль Евы Кайдас, но это не спасает. Видно, что Лапиныш старается, что есть актёрских сил, но либо не доигрывает, либо – что чаще – переигрывает. То же самое с Александром Горбатовым, убедительно сыгравшим в «Угрюм-реке». Здесь он словно не в своей тарелке. И все эти выстроенные кадры, эти красивости – огромная холодная луна, стальное балтийское море, песчаные просторы Косы – может, и хороши, но не затягивают.

Если «Метод» был в своё время чем-то новым (пусть и переработанной западной калькой) для российский сериальной индустрии, если в «Хрустальном» создателям удалось показать дно жизни российской провинции, а в «Триггере» найти необычного героя – психолога, обладающего уникальным методом, то в «Косе» таких фишек, вытягивающих сериал очевидно нет и не предвидится. Лапиныш безусловно красива и харизматична, но этого слишком мало.

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