Умер народный артист, актер из сериала "Ментовские войны" Роман Громадский

Народный артист России Роман Громадский умер сегодня в больнице от последствий инсульта на 81-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор театра «Балтийский дом» Сергей Шуб.

«Роман Громадский умер два часа назад в больнице от последствий инсульта, он долго болел», – рассказал Шуб.

Как отмечается, прощание с актером состоится в театре «Балтийский дом», дата прощания пока не уточняется.

Роман Громадский за всю жизнь поучаствовал в более 80 проектах, 50 лет проработал в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге.

Громадский сыграл множество ролей в театре, а также снялся в десятках советских и российских фильмов и сериалов, вел педагогическую работу. В 1983 году ему присвоено звание народного артиста РСФСР.