Завершены съёмки фильма "Головокружение", приуроченного к 200-летию Фёдора Достоевского

Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» инициировал съёмки короткометражного художественного фильма «Головокружение». Основой сюжета стал сложный период в жизни писателя Фёдора Достоевского. Его отвергает любимая, долги заставляют подписать кабальный договор с издателем. Достоевский решает покинуть свет и направиться в усадьбу в «Люблино» для переосмысления свей жизни.

Светлана Юрманова, директор музея-заповедника отметила, что фильм «Головокружение» станет данью памяти выдающемуся русскому писателю, творчество которого признано во всем мире.