Завершены съёмки фильма "Головокружение", приуроченного к 200-летию Фёдора Достоевского
28 августа состоится закрытый показ картины в Музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" в рамках Всероссийской акции "Ночь кино"
Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» инициировал съёмки короткометражного художественного фильма «Головокружение». Основой сюжета стал сложный период в жизни писателя Фёдора Достоевского. Его отвергает любимая, долги заставляют подписать кабальный договор с издателем. Достоевский решает покинуть свет и направиться в усадьбу в «Люблино» для переосмысления свей жизни.
Светлана Юрманова, директор музея-заповедника отметила, что фильм «Головокружение» станет данью памяти выдающемуся русскому писателю, творчество которого признано во всем мире.
Фильм создан в результате творческого тандема режиссёра Юлии Горбачёвской и Владимира Климова.
Почему выбор пал именно на этот период жизни писателя? По словам режиссёра, обычно Достоевский ассоциируется с Петербургом, который полон революционных веяний, психологических рефлексий и роман «Преступление и наказание» тому подтверждение. Но на самом деле писатель родился в Москве, где он реально был счастлив, и провёл много времени до того, как стал популярен.
Для фильма взят острый, переломный момент в биографии и в творчестве писателя. Это период стал предвестником, как сказали бы сейчас – рождения звезды.
С одной стороны он прощается с миром, в котором жил и мучился. У Достоевского умирает жена, он прощается со своей любовницей Сусловой, которая могла бы стать его женой, но выбрала другого.
Режиссёр попыталась показать другого Достоевского: молодого, страстного, любящего. Она показала Достоевского не великим писателем, а скорее простым человеком, полным человеческих эмоций, свойственных каждому.
Сцены жизни писателя в столице и встречи с любимой женщиной снимались в «Кузьминках», а финальные были сняты в усадьбе «Люблино».
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