За вакцинирование артисты театра "Ленком" получат деньги

Внук Андрея Миронова будет играть в одном коллективе с мамой

Марк Борисович с гордостью поведал собравшимся, что в театре «Ленком» почти все сотрудники уже сделали прививки от коронавируса. А те, кто вакцинируется в течение двух недель, получат премию 3000 рублей. Варшавер сообщил, что весной у театра появится свой филиал, на сцену которого перейдут некоторые спектакли из репертуара. Уже готовят зал во Дворце молодежи на 600 мест.

- У нас 22 спектакля, и некоторые нам удается в месяц сыграть только по разу. А теперь мы сможем играть их чаще на двух площадках, - поделился Марк Борисович.

В новом сезоне во всех спектаклях появятся вторые составы актеров, на случай болезни. Только у одной актрисы не будет замены – у Инны Чуриковой.

- Второго состава у нее нет и быть не может. Она – единственная, - заявил директор.

В октябре театр отметит 40 лет спектаклю «Юнона и Авось», к юбилею будут приурочены гастроли этой постановки в Сочи, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Режиссер Леонид Трушкин будет репетировать спектакль «Дальше – тишина» по пьесе Виньи Дельмар. В постановке, в которой когда-то играли Фаина Раневская и Ростислав Плятт, главные роли исполнят Геннадий Хазанов и Наталья Тенякова. Ожидается премьера болгарского режиссера Александра Морфова, который поставит «Самоубийцу» Николая Эрдмана.

С этого сезона в театр приняты артисты: Алексей Маклаков, Сафия Яруллина и Андрей Миронов (сын актрисы «Ленкома» Марии Мироновой). На сборе коллектива вручили премии Международного Фонда имени Евгения Леонова: «Лучшая мужская роль» – Сергей Степанченко (Тевье, «Поминальная молитва»), «Лучшая женская роль» – Олеся Железняк (за роли в спектаклях «Поминальная молитва» и «Под одной крышей»), «Лучшая мужская роль второго плана» – Александр Сирин (Лейзер-Волф «Поминальная молитва»), «Лучшая женская роль второго плана» – Анна Якунина (Дорина «Вечный обманщик») и Александра Волкова (за роли в спектаклях «Поминальная молитва» и «Вечный обманщик»). «Лучший эпизод» – Нина Горшкова (Берта, «Поминальная молитва»).