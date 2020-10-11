Сегодня, в 13:41

Вера Алентова и Алексей Баталов снова пошли по кинотеатрам

В кинопрокат вышел фильм Владимира Меньшова… «Москва слезам не верит». Нет, это не римейк, в картине все осталось на своих местах. Просто чуть улучшили звук и изображение. «Ремонт» приурочен к 40-летию награждения фильма «Оскаром».

Фото: кадр из фильма

Сергей Никитин верит, что старые фильмы привлекут зрителя

- На самом деле фильм оцифровали двадцать лет назад, тогда же выпустили на DVD-диске, - рассказал нам автор музыки и исполнитель песен в кинокартине Сергей Никитин. – Сейчас немного подчистили. Я смотрел фильм во время этой работы, а потом еще кусочек во время премьеры. Такие ностальгические чувства проснулись! Рад, что прокатчики оказались смелыми людьми, они поверили, что золотой фонд советского кино привлечет зрителя. И я верю. Смотреть фильм в кинотеатре – это лучше, чем дома на кухне. Ты смотришь большой экран, создается ощущение, что ты в этом во всем участвуешь, веришь во все. Надеюсь, «Москва слезам не верит» таким образом, обретет вторую жизнь, и фильм узнают больше молодежи.

Этот фильм не первый из коллекции советского кино, который выпустили в повторный кинопрокат. Например, летом этого года уже снова выходили в кинотеатрах «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии и «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова. Каждый показ этих картин сопровождается документальной зарисовкой, в которой рассказывается, как проходили съемки того или иного фильма. «Кин-дза-дза!» собрал около 500 тыс. рублей. Прокатчики надеются, что «Москва слезам не верит» соберет более миллиона. Самые коммерческие из отечественной классики режиссеры оказались - Марлен Хуциев и Андрей Тарковский. «Июльский дождь» достиг планки в 3,5 млн рублей, Тарковский собрал 6 миллионов.

Спецпоказы фильма «Москва слезам не верит» пройдут не только в кинотеатрах Москвы, но и в других городах России - Санкт-Петербург, Новосибирск, Мурманск, Челябинск, Екатеринбург, Рязань, Уфа, Нижний Новгород, Красноярск и других.

кстати

Сегодня лучшие советские фильмы можно просматривать в интернете. Например, на сайте киностудии Мосфильм или на сайте ivi.ru наши киношедевры можно посмотреть совершенно бесплатно. А на сайте okko.tv по подписке всего лишь за 1 рубль. На портале more.tv первые семь дней подписки бесплатно, а затем – 299 рублей в месяц. 


Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 16 часов назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 дня назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 3 дня назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Шоу-бизнес 1 час назад

«Боль невыносимая»: Калашникову на «Новой волне» спасают врачи

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Стопами Пугачевой": Аллегрова рассказала о возвращении на сцену

Культура и ТВ 2 часа назад

Московские театры избавляются от неугодных актеров

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Коля поливал нас «химией": Галкин рассказал о странной выходке Баскова на глазах Пугачевой

Спорт 4 часа назад

Сдержал слово: Тренер бельгийского футбольного клуба вышел к журналистам голый

Культура и ТВ 6 часов назад

Сегодня отмечается День российского кино

Культура и ТВ 7 часов назад

БэдКомедиан: недостатки российского кино не помешают ему на Западе

Культура и ТВ 8 часов назад

Куда пойти на выходные 27-29 августа

Шоу-бизнес 8 часов назад

"Давление зашкалило, пошла кровь носом!". Приятелю Дардо Кусто стало плохо накануне его смерти.

Культура и ТВ 15 часов назад

Уральских художник разрисовал голубятню логотипом "Роскосмоса"

Спорт 16 часов назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Шоу-бизнес 18 часов назад

"Том Круз тоже врёт, что сам выполняет трюки!" Каскадёр прокомментировал скандальный клип Полины Гагариной

Шоу-бизнес 20 часов назад

"Это любовь, скачут пружинки": Анна Плетнева перепела песню о мастурбации

Культура и ТВ 20 часов назад

Вторая жена Андрея Краско: "Годовщина нашей свадьбы напоминала поминки"

Культура и ТВ 22 часа назад

С глаз долой. Могила Алексея Булдакова – одна из самых неухоженных на аллее актёров

Культура и ТВ 23 часа назад

Кирилл Серебренников возвращается к нам с "Декамероном": "Если люди любят — все будет хорошо!"

Шоу-бизнес 1 день назад

Татьяна Буланова впервые подробно рассказала о своем новом возлюбленном

Шоу-бизнес 1 день назад

"Безработица, алкоголь и депрессия довели до суицида?" Друзья рассказали о последних днях жизни экстрасенса Дардо Кусто.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика