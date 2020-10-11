Вера Алентова и Алексей Баталов снова пошли по кинотеатрам

Сергей Никитин верит, что старые фильмы привлекут зрителя

- На самом деле фильм оцифровали двадцать лет назад, тогда же выпустили на DVD-диске, - рассказал нам автор музыки и исполнитель песен в кинокартине Сергей Никитин. – Сейчас немного подчистили. Я смотрел фильм во время этой работы, а потом еще кусочек во время премьеры. Такие ностальгические чувства проснулись! Рад, что прокатчики оказались смелыми людьми, они поверили, что золотой фонд советского кино привлечет зрителя. И я верю. Смотреть фильм в кинотеатре – это лучше, чем дома на кухне. Ты смотришь большой экран, создается ощущение, что ты в этом во всем участвуешь, веришь во все. Надеюсь, «Москва слезам не верит» таким образом, обретет вторую жизнь, и фильм узнают больше молодежи.

Этот фильм не первый из коллекции советского кино, который выпустили в повторный кинопрокат. Например, летом этого года уже снова выходили в кинотеатрах «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии и «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова. Каждый показ этих картин сопровождается документальной зарисовкой, в которой рассказывается, как проходили съемки того или иного фильма. «Кин-дза-дза!» собрал около 500 тыс. рублей. Прокатчики надеются, что «Москва слезам не верит» соберет более миллиона. Самые коммерческие из отечественной классики режиссеры оказались - Марлен Хуциев и Андрей Тарковский. «Июльский дождь» достиг планки в 3,5 млн рублей, Тарковский собрал 6 миллионов.

Спецпоказы фильма «Москва слезам не верит» пройдут не только в кинотеатрах Москвы, но и в других городах России - Санкт-Петербург, Новосибирск, Мурманск, Челябинск, Екатеринбург, Рязань, Уфа, Нижний Новгород, Красноярск и других.

кстати

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