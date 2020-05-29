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"Талантливого кинозрителя не бывает": Шнуров призвал отказаться от просмотра кино

Шоумен и медиаменеджер уверен, что просмотр кино – это всего лишь "загорание от телевизора"

Фото: Global Look Press

Сергей Шнуров

Генпродюсер RTVi и лидер группы «Ленинград» во время дискуссии на «Российской креативной неделе» раскритиковал искусство кинематографа.

Медиаменеджер призвал не тратить время на «навязанные какими-то продюсерами и режиссерами» впечатления, облеченные в киноленты.

«Вы тратите два часа жизни, а потом вас спросишь, – а что же было-то такое? Что произошло с вами? Ничего! Вы сидели на стуле и загорали от экрана телевизора»

, – морализаторствовал Шнуров.

По словам поп-артиста, книги отличаются от сериала возможностью натренировать ассоциативное мышление.

«В книге ты создаешь образ в голове, а здесь тебе навязывают образ и даже точку зрения некие сраный оператор со сраным режиссером»

, – уверен Шнуров.

При этом шоумен отмечает, что и при чтении книг должен быть определенный читательский талант. Но, по его убеждению, если талантливые читатели есть, то талантливого кинозрителя быть не может. 

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