"Талантливого кинозрителя не бывает": Шнуров призвал отказаться от просмотра кино
Шоумен и медиаменеджер уверен, что просмотр кино – это всего лишь "загорание от телевизора"
Генпродюсер RTVi и лидер группы «Ленинград» во время дискуссии на «Российской креативной неделе» раскритиковал искусство кинематографа.
Медиаменеджер призвал не тратить время на «навязанные какими-то продюсерами и режиссерами» впечатления, облеченные в киноленты.
«Вы тратите два часа жизни, а потом вас спросишь, – а что же было-то такое? Что произошло с вами? Ничего! Вы сидели на стуле и загорали от экрана телевизора»
, – морализаторствовал Шнуров.
По словам поп-артиста, книги отличаются от сериала возможностью натренировать ассоциативное мышление.
«В книге ты создаешь образ в голове, а здесь тебе навязывают образ и даже точку зрения некие сраный оператор со сраным режиссером»
, – уверен Шнуров.
При этом шоумен отмечает, что и при чтении книг должен быть определенный читательский талант. Но, по его убеждению, если талантливые читатели есть, то талантливого кинозрителя быть не может.
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Рубрика: Культура и ТВ