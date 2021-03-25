Сегодня отмечается День российского кино

В России 27 августа отмечается День российского кино, который называют профессиональным праздником кинематографистов и любителей кино по всей стране.

Первый киносеанс состоялся в Российской империи 4 мая 1896 года в петербургском саду «Аквариум». Спустя 12 лет в 1908 году произошёл первый показ восьмиминутного фильма русского производства «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова, именно с этого фильма началась русская эра кино.

Уже в советском союзе 27 августа 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР принял очередной декрет о национализации кинематографа. С этого дня вся фотографическая и кинематографическая торговля, промышленность и кинотеатры РСФСР перешли в прямое ведение Народного комиссариата просвещения.

В память об этом событии дата 27 августа стала считаться Днем Советского кино.

С 1988 года праздник стал называться просто Днем кино. Во время перестройки он сменил название на День кино России, а после распада СССР он принял уже современный вариант названия.

За время существования праздника дата празднования неоднократно переносилась. Сначала её объединили с международным днём кино, который отмечается 28 декабря. Однако в 2001 году в Службе кинематографии Министерства культуры РФ решили, что российский кинематограф заслуживает иметь свой собственный праздник и вернули старую дату.

Советские и российские кинематографисты заметно повлияли на развития киноискусства и многие получили мировое признание. Лауреатами престижной премии «Оскар» стали шесть советских–российских кинолент: в 1943 году – документальный фильм Леонида Варламова и Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой»; в 1969 году – «Война и мир» Сергея Бондарчука; в 1976 году – «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Японии); в 1981 году – «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова; в 1995 году – «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова; в 2000 году – анимационный фильм Александра Петрова «Старик и море»

Сегодня и завтра в стране пройдут различные мероприятия с актерами и режиссерами, мастер классы и кинопоказы. Дню российского кино посвящена федеральная акция «Ночь кино». В 2021 году она состоится 28 августа.