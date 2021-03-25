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Московские театры избавляются от неугодных актеров

Перед началом сезона в некоторых московских театрах произошла чистка – увольнение актеров. Кто-то сам написал заявление по просьбе руководства, не дожидаясь сокращения, кого-то уволили по приказу.

Фото: фото Андрей Струнин

"Были надежды, что придет новый человек и будет очень круто"

В театре имени Ермоловой уволили 18 актеров. Худрук Олег Меньшиков объяснил это с непростой экономической ситуацией, которая сложилась в театре во время падемии.

- Это мое второе увольнение из этого театра, - делится с нами актриса Елена Папанова, которую сократили. - Когда к нам пришел режиссер Валерий Фокин, он решил уволить группу актеров, среди которых оказалась и я. И тогда собрался худсовет в кабинете главного режиссера. Каждого актера вызывали и разговаривали, кто что делает не так. В результате, худсовет меня отстоял. А что получилось сейчас? Собралась группа: Олег Евгеньевич Меньшиков, новый директор театра Сергей Кузоятов, который еще недавно работал бухгалтером, руководитель отдела кадров и заведующая труппой, которая полгода работает. И вот эти четыре человека решили кого уволить. Никакого худсовета теперь нет!

- Елена, а почему же актеры раньше молчали, когда вам не давали роли?

- Мы всегда надеялись, что вот-вот изменится ситуация к лучшему. Несколько раз ходила к Меньшикову, говорила с ним о работе, на что он мне отвечал: «Понимаешь, сейчас приходят новые режиссеры, если они тебя выберут. Кастинги будут». Но ничего этого не происходило. Мне нравилась одна пьеса, я предложила ее поставить на Малой сцене. Меньшиков отказал. А потом уже и просить надоело.

Ермоловцы не намерены сдаваться: уже направили письмо Владимиру Путину, так же запросили департамент культуры провести в театре проверку.

Пострадала Табакерка – театр Олега Табакова. Одним из первых ушел сын основателя. Говорят, из-за конфликта с худруком Владимиром Машковым.

- В театр должно хотеться идти. У меня этого не было. Я понимал, что не будет того театра, но были надежды, что придет новый человек, и будет очень круто, - объяснил свой уход Павел Табаков.

Теперь из труппы Табакерки ушли ведущие актеры Федор Лавров, Роза Хайруллина, Андрей Фомин…

А недавно о своем решении пересмотреть свои отношения с МХТ им. Чехова объявила Дарья Мороз, которая проработала в труппе 17 лет. В Интернете она подтвердила:

«Да, я покидаю ставшим родным коллектив, но продолжу репетировать спектакли. Одно другого не исключает. У меня будет иной контракт, но от своих ролей я не отказываюсь».

Ходят слухи, что в новом сезоне не выйдут некоторые актеры и в других театрах – например, в «Современнике» и «Ленкоме».

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