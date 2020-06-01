Куда пойти на выходные 27-29 августа

Выставка: «Мир тела» на ВДНХ соскучилась по посетителям

Произошедшее со скандальной немецкой анатомической выставкой «Мир тела. Цикл жизни» в Москве больше говорит как раз о психологической стороне человеческого организма, нежели физической. Экспозиция открылась в апреле 2021 года и сразу обеспечила себе хайп. Одни кричали, что её нужно срочно закрыть, потому что негоже живому человеку, особенно неокрепшему, показывать разложенные кишки и прочие людские потроха, любовно забальзамированные проклятыми немцами. Ни много ни мало Следственный комитет начал проверку! У других подгорело в обратную сторону, и они тут же ломанулись на ВДНХ, где им не лень было стоять невообразимо гигантскую очередь, которых давно не видывала Москва, чтобы на всё это как раз посмотреть, пока ханжи гвоздями не заколотили подход к расчленёнке. Теперь, на пороге осени, скучающие секьюрити грустными взглядами провожают семьи с детьми в расположенный напротив «Москвариум». На выставке посетители тоже есть, но совсем немного. Самое время сходить. Квинтэссенция впечатлений побывавших там в кратком изложении выглядит так: «Шок и восхищение».

До 12 января 2022 г. Москва, ВДНХ, павильон 21.



