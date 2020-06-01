Куда пойти на выходные 27-29 августа
Выбор Sobesednik.Ru: несколько вариантов, как культурно провести остаток лета
Кино: «Воспоминания» и затопления
Американский фантастический триллер «Воспоминания» с Хью Джекманом поможет пережить уходящее лето: во всяком случае, напомнит, что от теплой погоды могут быть большие неприятности: из-за глобального потепления Майами ушел под воду. Впрочем, «Воспоминания» - не фильм-катастрофа, и эти фатальные события являются лишь фоном. Главный герой – детектив, зарабатывающий с помощью новой технологии, позволяющей людям мысленно вернуться в прошлое, чтобы вспомнить тот или иной важный эпизод и восстановить информацию. В один из визитов, когда очередная клиентка забыла, где оставила ключи, и начинается основная линия фильма. Очень даже любовная. В общем, фильм снят с расчётом на широкую целевую аудиторию.
В кинопрокате с 26 августа.
Концерт: Billy’s Band в Питере
Классика коронавирусной эпохи: достойная питерская группа выступает, не выезжая из родного города, в традиционном разрешённом клубном формате, который ей как раз очень подходит. Концерт будет посвящён 20-летию пребывания на сцене. Программа построена на песнях, ставших популярными на пике творчества, и будет соответствовать моменту: «Туманная погода», «Отоспимся в гробах», «Весенние обострения», «Чужие». Несмотря на мрачные названия песен, элегантные хиппари из Billy’s Band, нет сомнений, порадуют культурную столицу накануне промозглой осени.
28 августа. СПб, КЗ «Колизей».
Выставка: «Мир тела» на ВДНХ соскучилась по посетителям
Произошедшее со скандальной немецкой анатомической выставкой «Мир тела. Цикл жизни» в Москве больше говорит как раз о психологической стороне человеческого организма, нежели физической. Экспозиция открылась в апреле 2021 года и сразу обеспечила себе хайп. Одни кричали, что её нужно срочно закрыть, потому что негоже живому человеку, особенно неокрепшему, показывать разложенные кишки и прочие людские потроха, любовно забальзамированные проклятыми немцами. Ни много ни мало Следственный комитет начал проверку! У других подгорело в обратную сторону, и они тут же ломанулись на ВДНХ, где им не лень было стоять невообразимо гигантскую очередь, которых давно не видывала Москва, чтобы на всё это как раз посмотреть, пока ханжи гвоздями не заколотили подход к расчленёнке. Теперь, на пороге осени, скучающие секьюрити грустными взглядами провожают семьи с детьми в расположенный напротив «Москвариум». На выставке посетители тоже есть, но совсем немного. Самое время сходить. Квинтэссенция впечатлений побывавших там в кратком изложении выглядит так: «Шок и восхищение».
До 12 января 2022 г. Москва, ВДНХ, павильон 21.
Теги: #Кино, #Billy's Band, #Хью Джекман, #ВДНХ, #Мир тела
Рубрика: Культура и ТВ