БэдКомедиан: недостатки российского кино не помешают ему на Западе

Государство выделит на дубляж российского кино и кинопродукта около 500 миллионов рублей. Известная кинокомпания KD (в прошлом Kinodanz) получит 150 миллионов рублей, Russian World Vision - 130 миллионов, а "Союзмультфильм" - 36 миллионов. Российский экспортный центр выдаёт эти суммы с уверенностью в том, что экспортная выручка от российского кинопродукта в ближайшие два года превысит их, как минимум, в три раза. Министерство экономического развития прогнозирует в этих временных рамках экспортную киноприбыль около 2 миллиардов рублей. Компания KD планирует сделать переводы своих фильмов на английский, итальянский, испанский, немецкий, португальский, французский и японский языки, а также субтитры на 16 языках, в том числе хинди и малайский. Плоды российской киноиндустрии могут быть настолько востребованы на Западе - или придётся делать ставку на азиатский рынок?

Как объяснили в РЭЦ, в прошлом году российским кинокомпаниям также была оказана помощь в размере 300 миллионов рублей - а экспортная выручка кинокомпаний за прошлый год составила 1,5 миллиарда рублей. Выручка на июль 2021 года составила 564 миллиона рублей, это уже 98% от требуемого плана. Правда, информация о том, какие именно российские проекты и в каких именно странах так хорошо окупаются - коммерческая тайна, которая находится в ведении российских кинокомпаний, которые не настроены ей делиться. В РЭЦ рассказали только то, что один мультфильм российской компании "Visart" попал в топ сервиса "Netflix".

Некоторые эксперты считают, что перспективы российского кинопродукта за рубежом - довольно скромные.

"Если говорить о цифрах, то сделки по продаже российского контента за рубеж - это не миллионы долларов, и даже не десятки тысяч - отмечает главный редактор портала "Профисинема" Нина Ромодановская - Российский кинопродукт востребован, в основном, в Восточной Европе - и во Франции, там есть сложившиеся культурные связи, там много дистрибьюторов, занимающихся российским кино. У компании "Kinodanz" вроде бы есть какие-то связи с Германией. На азиатском рынке - востребована наша анимация. Индия - производит очень много контента, она обеспечивает свой рынок сама, и попасть на индийский рынок так же сложно, как на китайский. В Америке действует закон о защите своего производителя, поэтому в кинотеатрах нельзя показывать фильмы с дубляжом, только с субтитрами. Это сразу же существенно ограничивает прокат. Есть много интернет-платформ, заинтересованных в наращивании своих "библиотек". Но это очень небольшие деньги. Те наши сериалы,которые "Netflix" выставляет на витрину - это одно, а всё остальное, что хранится в его библиотеках, приносит копеечный доход"

-130 миллионов рублей на нужды дубляжа - это не слишком много? "Это провокационный вопрос - ответила Нина Ромодановская - Мне эта сумма представляется очень большой и трудно отбиваемой. Но я не могу сказать точно. А если вы спросите об этом в компании Russian World Vision, они скажут, что это необходимая сумма. В среднем дубляж одного проекта стоит около 15 000 долларов. Это зарплата актёров, переводчиков, которые должны быть носителями языка, услуги аренды и прочее"

В России, по словам эксперта, снимается около 150 фильмов в год. 20% из них- известны, кочуют по российским и международным фестивалям. 10-15% российских фильмов - окупаются. А остальное - уходит в никуда. В Голливуде - похожая ситуация, но в других пропорциях: 1000 фильмов в год, и 300-400 из них доходит до российского зрителя, а где-то 600 фильмов остаются на внутреннем рынке и порой являются продукцией ужасного качества.

"Мне часто приходилось слышать от коллег, что российский зритель не хочет смотреть российское кино - сетует редактор "Профисинема" - Но как тогда объяснить успех фильма "Холоп", собравшего в прокате 3 миллиарда рублей? Что значит "зритель не хочет смотреть российское кино"? Ну так дайте ему кино, а не говно!"

Блогер и кинокритик Евгений "BadComedian"Баженов считает, что российский кинопродукт может быть востребован на Западе, но всё дело в качестве дубляжа.