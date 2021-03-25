БэдКомедиан: недостатки российского кино не помешают ему на Западе
Если, конечно, 500 миллионов рублей от государства не окажутся "освоенными" на некачественный дубляж
Государство выделит на дубляж российского кино и кинопродукта около 500 миллионов рублей. Известная кинокомпания KD (в прошлом Kinodanz) получит 150 миллионов рублей, Russian World Vision - 130 миллионов, а "Союзмультфильм" - 36 миллионов. Российский экспортный центр выдаёт эти суммы с уверенностью в том, что экспортная выручка от российского кинопродукта в ближайшие два года превысит их, как минимум, в три раза. Министерство экономического развития прогнозирует в этих временных рамках экспортную киноприбыль около 2 миллиардов рублей. Компания KD планирует сделать переводы своих фильмов на английский, итальянский, испанский, немецкий, португальский, французский и японский языки, а также субтитры на 16 языках, в том числе хинди и малайский. Плоды российской киноиндустрии могут быть настолько востребованы на Западе - или придётся делать ставку на азиатский рынок?
Как объяснили в РЭЦ, в прошлом году российским кинокомпаниям также была оказана помощь в размере 300 миллионов рублей - а экспортная выручка кинокомпаний за прошлый год составила 1,5 миллиарда рублей. Выручка на июль 2021 года составила 564 миллиона рублей, это уже 98% от требуемого плана. Правда, информация о том, какие именно российские проекты и в каких именно странах так хорошо окупаются - коммерческая тайна, которая находится в ведении российских кинокомпаний, которые не настроены ей делиться. В РЭЦ рассказали только то, что один мультфильм российской компании "Visart" попал в топ сервиса "Netflix".
Некоторые эксперты считают, что перспективы российского кинопродукта за рубежом - довольно скромные.
"Если говорить о цифрах, то сделки по продаже российского контента за рубеж - это не миллионы долларов, и даже не десятки тысяч - отмечает главный редактор портала "Профисинема" Нина Ромодановская - Российский кинопродукт востребован, в основном, в Восточной Европе - и во Франции, там есть сложившиеся культурные связи, там много дистрибьюторов, занимающихся российским кино. У компании "Kinodanz" вроде бы есть какие-то связи с Германией. На азиатском рынке - востребована наша анимация. Индия - производит очень много контента, она обеспечивает свой рынок сама, и попасть на индийский рынок так же сложно, как на китайский. В Америке действует закон о защите своего производителя, поэтому в кинотеатрах нельзя показывать фильмы с дубляжом, только с субтитрами. Это сразу же существенно ограничивает прокат. Есть много интернет-платформ, заинтересованных в наращивании своих "библиотек". Но это очень небольшие деньги. Те наши сериалы,которые "Netflix" выставляет на витрину - это одно, а всё остальное, что хранится в его библиотеках, приносит копеечный доход"
-130 миллионов рублей на нужды дубляжа - это не слишком много? "Это провокационный вопрос - ответила Нина Ромодановская - Мне эта сумма представляется очень большой и трудно отбиваемой. Но я не могу сказать точно. А если вы спросите об этом в компании Russian World Vision, они скажут, что это необходимая сумма. В среднем дубляж одного проекта стоит около 15 000 долларов. Это зарплата актёров, переводчиков, которые должны быть носителями языка, услуги аренды и прочее"
В России, по словам эксперта, снимается около 150 фильмов в год. 20% из них- известны, кочуют по российским и международным фестивалям. 10-15% российских фильмов - окупаются. А остальное - уходит в никуда. В Голливуде - похожая ситуация, но в других пропорциях: 1000 фильмов в год, и 300-400 из них доходит до российского зрителя, а где-то 600 фильмов остаются на внутреннем рынке и порой являются продукцией ужасного качества.
"Мне часто приходилось слышать от коллег, что российский зритель не хочет смотреть российское кино - сетует редактор "Профисинема" - Но как тогда объяснить успех фильма "Холоп", собравшего в прокате 3 миллиарда рублей? Что значит "зритель не хочет смотреть российское кино"? Ну так дайте ему кино, а не говно!"
Блогер и кинокритик Евгений "BadComedian"Баженов считает, что российский кинопродукт может быть востребован на Западе, но всё дело в качестве дубляжа.
- Никто не будет массово смотреть кино с субтитрами, это факт. Это дело эстетов, больших любителей фильмов, знающих людей – смотреть в оригинале. На условном «Netflix» российский фильм на английском посмотрят больше, чем с субтитрами. Если дубляж будет качественным – это одно дело. А если деньги просто «освоят» - это печально.
- Вы критически относитесь к качеству российского дубляжа?
- Нет, школа российского дубляжа зачастую звучит великолепно. Во времена Советского Союза это вообще была вершина, потом качество несколько упало, но всё равно у нас умеют делать дубляж на русском языке. Но как это будет на другом языке? Помимо качественного произношения, необходимо, чтобы этим занимались хорошие актёры. Западные актёры на постоянной основе дублируются «своими» российскими актёрами. Ди Каприо – это Бурунов, любой другой голос уже просто не воспринимается. Если идёт расчёт на массового западного зрителя, нужен качественный дубляж с хорошими актёрами, с попаданием «в губы» и при этом без потери смысла. В российской версии озвучка мало стоит – несоизмеримо с тем, что делают актёры в кадре. А в этом случае…посмотрим, получится, не получится.
- Российский кинопродукт настолько востребован на Западе, что миллионы на дубляж можно «отбить» в трёхкратном размере?
- Если это крупный стриминговый сервис, то российский продукт, безусловно, востребован. Есть много успешных, удачных сериалов. Если сериал не качественен в творческом смысле, в плане сценария, он всё равно может привлекать зрителя русской стилистикой или знакомыми ситуациями, но в российских условиях. Почему бы зрителю стримингового сервиса не посмотреть новинку из России с высоким рейтингом? Мне, как зрителю из России, интересны американские, английские, японские, корейские сериалы или даже африканское кино. Интересный продукт будет востребован. Всё дело, опять же, в качестве дубляжа.
- Хорошо, российские сериалы могут быть интересными. А фильмы компании Kinodanz (ныне KD), из-за критики которых у вас была тяжба с этой компанией?
- Они зачастую снимают сразу на английском языке.
- Фильм «За гранью реальности», который вы разбирали в своём обзоре – типичный, наверно, продукт этой компании – мог бы быть востребован на Западе, с тамошним уровнем развития кино и киноиндустрии?
- Допустим, человек посмотрел «11 друзей Оушена», ещё пару фильмов о казино, картах, мошенничестве. И ему хочется посмотреть ещё что-то в этой стилистике. И он посмотрит этот фильм. Возможно, он ему не понравится. Но если этот фильм в нужное время ему «подсунуть», он его посмотрит. Ведь чтобы пересмотреть все фильмы про казино, надо в них копаться. А этот фильм, скорее всего, будет в рекомендациях сервиса, и люди рано или поздно на него наткнутся.
Мне кажется, российский кинопродукт будет востребован. Если говорить о технической составляющей, спецэффектах, «хромокее» - мы делаем это на западном уровне. Как бы я не любил фильмы «Т-34» или «Движение вверх» - технически это фильмы высшей категории. «Т-34» - всё-таки уникальный продукт, такой «Форсаж» на танках. Специфический продукт – по сути, экранизация онлайн-игры «Танки» – но он нашёл своего зрителя. Танки, стрельба, немцы – универсальный сюжет. Пользуется спросом и интересом.
"Движение вверх" – тоже специфическое кино на тематику российского спорта. Зрителям не-российской аудитории оно, наверно, было бы менее интересно. Но внеконтекстные фильмы, российские блокбастеры будут пользоваться интересом. И даже историческое кино. «Викинг» - плохой пример, это настолько плохое кино, что его невыносимо смотреть. Но подобный исторический фильм пользовался бы на Западе интересом. Проблема – в сценарии. Но с этим сейчас и на Западе часто бывают проблемы.
- Парадоксально, что сценарно-актёрско-режиссёрские и монтажные недостатки современного российского кино, которые вы часто и справедливо громите в своих обзорах, не помешают его востребованности на Западе, в странах Азии, в мире.
- Техническую часть я обычно не ругаю. Работа ремесленников у нас на высоком уровне – другое дело, что их у нас часто перекупает Запад. «Текучка мозгов» в этой отрасли довольно большая. Спецы в этой сфере у нас на уровне западных. Другое дело, что сценарий, актёрская игра порой очень плохи, но с этим сейчас и на Западе не очень хорошо, это общая проблема.
- То есть, какой-нибудь средний российский фильм, который вы бы справедливо «разнесли» на своём ютуб-канале, благодаря сносным спецэффектам будет востребован даже искушённой западной аудиторией?
- Опять же, эти чёртовы «рекомендации». Я, например, люблю фильмы ужасов, много их пересмотрел. И если мне порекомендуют посмотреть какой-то фильм этого жанра, я его посмотрю, даже если он не очень хороший. Также и стриминговые сервисы вроде «Netfliх» или «IVI». Я недавно болел и точно так же смотрел фильмы на «IVI». Обычный зритель будет смотреть фильмы, похожие на те, которые ему понравились, и будет прав.
Теги: #БэдКомедиан, #российское кино, #Kinodanz, #дубляж, #экспорт
Рубрика: Культура и ТВ