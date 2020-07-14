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Кирилл Серебренников возвращается к нам с "Декамероном": "Если люди любят — все будет хорошо!"

Гоголь-центр открывает сезон пророческим спектаклем Кирилла Серебренникова по знаковой книге Возрождения

Первая и самая интересная премьера сезона — это «Декамерон» Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре. Это совместный проект «Гоголь-центра» и Deutsches Theater Berlin, в котором участвуют пять российских и пять немецких актеров.

При этом Deutsches Theater Berlin — это важнейший государственный театр Германии, где работал и Бертольд Брехт, и Макс Рейнхард, и Хайнер Мюллер.

«Декамерон» начали репетировать в 2019 году, и у нас его должны были показать в июне 2020. Но не сбылось — пандемия, локдауны, закрытые границы. Спектакль Серебренникова успели увидеть только берлинцы — буквально накануне локдауна, в марте 2020 года. А для Москвы, «эта премьера действительно долгожданная». Тем более долгожданная, что история этого спектакля связана с арестом режиссёра. Изначально премьеру «Декамерона» планировали вообще на май 2018-го. Но в августе 2017-го Серебренникова арестовали, и его работа была сорвана. Спустя какое-то время, уже под домашним арестом, он начал работать, так сказать, дистанционно, и выпустил целый ряд премьер. Но даже когда Серебренникова освободили, поездки за границу ему все равно были запрещены, и тогда немецкие участники «Декамерона» приехали к нему в «Гоголь-центр».

И вот только теперь в ГЦ прибывает уже готовый «Декамерон», который, впрочем, будет жить на две страны, так как принадлежит и России и Германии. 

— Очень хочется надеяться, что это будет первое, что люди увидят после того, как начнутся настоящие послабления. И значит, пандемия хотя бы в какой-то степени будет побеждена. Это уже знаковый проект. Хочется называть его пророческим не потому, что в нем про людей, которые прячутся от чумы (или эпидемии) и рассказывают любовные истории, а потому, что он о том, что любовь преодолевает любые болезни и обстоятельства. Если люди любят — все будет хорошо, — считает Кирилл Серебренников, режиссёр и автор пьесы.

Сюжет — тот же, что и у Боккаччо: десять молодых героев сбегают из зараженной чумой Флоренции и каждый день рассказывают новеллы. Только режиссёр выбрал для спектакля 10 новелл о любви (всего в книге их сто) и перенёс действие в современность. Загородная «самоизоляция» молодых героев во время чумы во Флоренции действительно странным образом совпала с нашим временем, хотя три года назад режиссёр не мог предугадать ни ковид, ни локдаун. 

Или мог? Хочется думать, что и тот факт, что «Декамерон», взятый Серебренниковым за основу спектакля, это книга Возрождения, тоже не случайный, а пророческий.  

В спектакле заняты артисты из России и Германии: Филипп Авдеев, Виктория Мирошниченко, Георгий Кудренко, Ян Гэ, Олег Гущин, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер, Регина Циммерманн, Жоржетт Ди. Режиссер-хореограф — Евгений Кулагин, композитор — Даниэль Фрайтаг, художник по костюмам — Татьяна Долматовская, видеохудожник — Илья Шагалов.


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