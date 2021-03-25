В Поленовской даче Музея-заповедника "Абрамцево" открылась выставка "Ушедшая Россия Владимира Соколова"

Одним из его первых учителей был В. Д. Поленов, дававший юному Соколову частные уроки. Владимир Иванович был учеником и другом И. И. Левитана.

Именно он, подобно Е. Д. Поленовой в Абрамцеве и С. В. Малютину в Талашкине, определил лицо изделий сергиево-посадских столярных мастерских на несколько десятилетий вперёд, создав знаменитый соколовский стиль росписи по дереву с выжиганием контура.