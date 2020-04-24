Барабанщик группы Rolling Stones умер в возрасте 80 лет

Барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление родных музыканта.

В своем обращение родственники называют Уоттса одним из самых величайших барабанщиков своего поколения, а также любимым мужем, отцом и дедом.

Свои соболезнования уже озвучили Пол Маккартни, Ринго Старр и Элтон Джон.

Ранее Чарли Уоттс сообщал, что пропустит осенние гастроли по Штатам из-за перенесенной операции. В 2004 году музыкант столкнулся с раком горла.