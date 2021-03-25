"Из-за пьянства Олега Меньшикова отменяли спектакли"

– Все знают, что Олег Меньшиков пил как сапожник! – признается председатель профкома театра имени Ермоловой, заслуженная артистка России Наталья Потапова. – В первый год своей работы в театре из-за его пьянства отменили 23 спектакля. И сам себе выговоры он не объявлял!

В том числе отменяли и гастроли, из-за чего театр лишался денег. А мы все жалели его: «Как же так, Олежек, это же болезнь!» Я сразу стала врагом народа, поскольку не могу говорить на черное, что это белое.

Какой он тогда ужасный спектакль выпустил – «Снегурочку», где артистам приходилось играть непонятно что.