"Из-за пьянства Олега Меньшикова отменяли спектакли"
Сокращенные художественным руководителем театра имени Ермоловой артисты решили рассказать правду о своем бывшем начальнике
– Все знают, что Олег Меньшиков пил как сапожник! – признается председатель профкома театра имени Ермоловой, заслуженная артистка России Наталья Потапова. – В первый год своей работы в театре из-за его пьянства отменили 23 спектакля. И сам себе выговоры он не объявлял!
В том числе отменяли и гастроли, из-за чего театр лишался денег. А мы все жалели его: «Как же так, Олежек, это же болезнь!» Я сразу стала врагом народа, поскольку не могу говорить на черное, что это белое.
Какой он тогда ужасный спектакль выпустил – «Снегурочку», где артистам приходилось играть непонятно что.
Первое, что мы от Олега получили – это письмо, которое он повесил в театре и в котором всех оскорбил. Дескать, все бездари, плохо танцуют. Единственный спектакль, который играли в нашем театре долго – шесть с половиной лет – «Язычники». И то, потому, что его поставил Женя Каменькович, с кем Меньшиков в футбол играет.
Полный репортаж с пресс-конференции уволенных артистов театра имени Ермоловой читайте в ближайшее время на Sobesednik.ru
Теги: #олег меньшиков, #театр Ермоловой, #увольнение
Рубрика: Культура и ТВ