Апельсиновый день рождения: Как Чебурашка отпраздновал 55 лет

"Вечно зеленый персонаж"

Герой классической ленты о приключениях крокодила Гены, вымышленный персонаж с большими ушами, известный всем и каждому под именем Чебурашка, отметил свое 55-летие в «Союзмультпарке» на ВДНХ.

Литературный прототип героя писатель Эдуард Успенский придумал в 1966 году. Первый же мультфильм о приключениях ушастого персонажа и его друга – Крокодила Гены появился спустя три года, в 1969 году.

Поздравления Чебурашка принимал с 10 утра и сам активно дарил подарки: каждый посетитель парка получил от мультяшного героя апельсины в Чеба-боксе – именно в коробке с цитрусовыми по сюжету был найден герой. По случаю знаковой даты накануне торжества в «Союзмультпарк» была доставлена тонна апельсинов!

Компанию герою составили его друг – Крокодил Гена и главная антагонистка – Старуха Шапокляк, которые с большим удовольствием делали совместные фото с посетителями. Не остались в стороне и другие сказочные персонажи: Кот Матроскин и Пес Шарик из Простоквашино передали свои поздравления с помощью мультимедийных экранов. Интерактивные аттракционы, разработанные с применением цифровых технологий — виртуальной реальности, дополнительной реальности и 3D-анимации, свободными в этот день не оставались.

Помимо сотни килограммов апельсинов Чебурашка также получил в подарок картину от художника Марты Тиш и красочную открытку от корреспондента телеканала «МИР» с поздравлениями: «Желаем Мира и ярких впечатлений». Робот-собака Робик-Бобик, который пришел из соседнего с «Союзмультпарком» павильона «Робостанция», вручил имениннику «букет» воздушных шаров и праздничный торт, а в музей «Союзмультфильма» – две робо-маски Чебурашки и Крокодила гены.

Кстати, из музея киностудии по случаю празднования юбилея была доставлена оригинальная игровая кукла Чебурашки, которая снималась в одной из классических лент – ее эскиз разработал легендарный режиссер и художник Леонид Шварцман, который в этом году отметит свой 101-й день рождения.

Посетители «Союзмультпарка» также оценили новый цитрусовый аромат, названный именем персонажа – его представила парфюмер Мэри Фурс.

«Чебурашка все так же молод, в анимации есть такое понятие «вечно зеленый персонаж, – отметил генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, – Это удивительное свойство любимых героев: они никогда не стареют».

Феномен международной славы анимационного персонажа глава киностудии объяснил удивительной «человечностью» образа.

«Секрет мировой популярности Чебурашки в том, что он – личность: с одной стороны, он сказочный, вымышленный герой, а с другой, он - про каждого из нас, – сказал Борис Машковцев, – Согласитесь, все мы в какой-то момент жизни можем почувствовать себя «чебурашкой»: когда попадаем в новые обстоятельства, среду и очень хотим найти друзей. С этим можно столкнуться в любом возрасте, поэтому Чебурашка – герой не только для детей, но и для взрослых».



