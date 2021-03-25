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Под Красноярском художник закопался в сельском парке и посадил поверх себя сосну

"Чтобы расти, нам нужно держаться корней", – пояснил суть перформанса деятель современного искусства

Фото: соцсети

19 августа в селе Каратузское Красноярской области современный художник Василий Слонов провел перформанс «Чтобы расти, нам надо держаться корней», пишет ТВК.

Мужчину закопали в неглубокой яме, оставив на поверхности конечности и голову. Поверх него посадили сосну.

«И художник, и дух места, и земля наша будут объединены с помощью корней нашего замечательного дерева — сосной. Своей акцией он хотел показать единение с землей. Более того, тут задействованы современные технологии, потому что одежда Василия биоразлагаемая»

, – пояснял ведущий перформанса.

Картины Василия Слонова стоят от 250 до 6 тысяч евро. Особую популярность он получил после серии работ, посвященных Олимпиаде-2014 в Сочи. Труды художника экспонируются на выставках с 1992 года. Василий Слонов имеет художественное образование КХУ им. В.И. Сурикова.

Накануне перед перформансом в сельском парке Слонов опубликовал в Instagram работу «Матрешка-клетка», исполненную из металлических прутов.

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